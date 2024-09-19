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Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50111
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 09:33
В Костанайской области советником стала депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА. Должность настолько непонятная, что она сама не знает, что именно она должна делать. Кроме того, депутат предложила передать центры поддержки семьи в ведение государства.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24564
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 22:07
Цитата:
В глаза
Змея Подколодная:
Куда смотрит акимат?
Куда смотрит акимат?
В глаза
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3494
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 23:28
Цитата:
Астана слезам не верит - будет не повторим.
ПС - даю идею для Казахфильма бесплатно.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2024 - 00:31]
Змея Подколодная:
(Москва слезам не верит)
(Москва слезам не верит)
Астана слезам не верит - будет не повторим.
ПС - даю идею для Казахфильма бесплатно.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2024 - 00:31]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 862
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 09:45
Цитата:
Та мы собранные, не переживайте
Размножаются все-равно лучше женщины в юбках и с длинными волосами. Но вы продолжайте пожалуйста. Надо же хоть как-то нивелировать последствия развитой медицины.
Вот есть некая глаша, дальнобойщица. В штанах и с короткой стрижкой. Ну и кому она нафиг интересна?
И есть фрося, доярка из хацапетовки. В юбке и с длинными волосами
Так вот у фроси будет 3+ детей а у глаши один или вовсе ни одного. Профит? Профит.
Во всей этой истории есть один нюанс. Так называемый успешный самец лучше размножается у любого вида животных в том числе и у человека то есть понятно да, это не всегда происходит в одной и той же семье или вообще в семье. А вот так называемая "успешная" самка вида хомо сапиенс размножается хуже чем та, что по прежнему обладает достаточными мозгами чтобы сидеть ровно и рулить втихаря своим мужиком так, чтобы он этого не замечал.
Но вы продолжайте злорадствовать это весьма умилительно.
Змея Подколодная:
Мужчины, вы чО, соберитесь
Мужчины, вы чО, соберитесь
Та мы собранные, не переживайте
Размножаются все-равно лучше женщины в юбках и с длинными волосами. Но вы продолжайте пожалуйста. Надо же хоть как-то нивелировать последствия развитой медицины.
Вот есть некая глаша, дальнобойщица. В штанах и с короткой стрижкой. Ну и кому она нафиг интересна?
И есть фрося, доярка из хацапетовки. В юбке и с длинными волосами
Так вот у фроси будет 3+ детей а у глаши один или вовсе ни одного. Профит? Профит.
Во всей этой истории есть один нюанс. Так называемый успешный самец лучше размножается у любого вида животных в том числе и у человека то есть понятно да, это не всегда происходит в одной и той же семье или вообще в семье. А вот так называемая "успешная" самка вида хомо сапиенс размножается хуже чем та, что по прежнему обладает достаточными мозгами чтобы сидеть ровно и рулить втихаря своим мужиком так, чтобы он этого не замечал.
Но вы продолжайте злорадствовать это весьма умилительно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5850
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 12:17
Торнадо это трактор такой или самосвал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1726
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 12:24
Цитата:
Не переживаем, ждем, когда вы тапочки в зубах приносить начнете)))
Цитата:
Если на вашем, на языке приматов, то "размножаться" при желании Фрося и Глаша будут одинаково. И что за стереотип сложился в контексте дальнобойщиц? Посмотрите на Ульяну (если память не изменяет) из Красноярска она) Красотка за рулем большегруза. Да там вагон и маленькая тележка: японки, белоруски, американки. С длинными волосами, раз уж акцент поставили на короткие стрижки) Руки на руле, а там красивый маникюр. В штанах, но это удобно и практично) Кстати, вот у Фроси с доильным аппаратом в руках и резиновых сапогах на ногах дела обстоят не так уж радужно))) Маникюра не видят, педикюра тоже. Косметолог, не, не слышали))) Зато коса до пояса?) И несчастная Фросенька упахивается так (женщина же, как ломовая лошадь, воспетая еще Некрасовым),что ей некогда втихаря рулить своим мужем) Да и сидеть ровно не получится, ей бы выспаться, в 4 утра ж вставать)))
И еще, как правило, Глаша за качество,а вот Фрось, которые за количество -пруд пруди. Таких Фрось потом возле акимата, кричащих, что они одним местом трудятся и дайте им денег))))
А про успешных самцов...., так редеют ваши ряды, ребята))) А после курсов юного бойца забудете вообще, как размножаться) Есть опасение , что отвалится причиндал за ненадобностью))))
Та мы собранные, не переживайте
Не переживаем, ждем, когда вы тапочки в зубах приносить начнете)))
Цитата:
самкаЦитата:
самецЦитата:
размножается
Если на вашем, на языке приматов, то "размножаться" при желании Фрося и Глаша будут одинаково. И что за стереотип сложился в контексте дальнобойщиц? Посмотрите на Ульяну (если память не изменяет) из Красноярска она) Красотка за рулем большегруза. Да там вагон и маленькая тележка: японки, белоруски, американки. С длинными волосами, раз уж акцент поставили на короткие стрижки) Руки на руле, а там красивый маникюр. В штанах, но это удобно и практично) Кстати, вот у Фроси с доильным аппаратом в руках и резиновых сапогах на ногах дела обстоят не так уж радужно))) Маникюра не видят, педикюра тоже. Косметолог, не, не слышали))) Зато коса до пояса?) И несчастная Фросенька упахивается так (женщина же, как ломовая лошадь, воспетая еще Некрасовым),что ей некогда втихаря рулить своим мужем) Да и сидеть ровно не получится, ей бы выспаться, в 4 утра ж вставать)))
И еще, как правило, Глаша за качество,а вот Фрось, которые за количество -пруд пруди. Таких Фрось потом возле акимата, кричащих, что они одним местом трудятся и дайте им денег))))
А про успешных самцов...., так редеют ваши ряды, ребята))) А после курсов юного бойца забудете вообще, как размножаться) Есть опасение , что отвалится причиндал за ненадобностью))))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15426
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 12:28
Цитата:
В тиктоке забей. Торнадо работа языком)) куни
saba:
Торнадо это трактор такой или самосвал?
Торнадо это трактор такой или самосвал?
В тиктоке забей. Торнадо работа языком)) куни
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