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≡ Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50111
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 09:33
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В Костанайской области советником стала депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА. Должность настолько непонятная, что она сама не знает, что именно она должна делать. Кроме того, депутат предложила передать центры поддержки семьи в ведение государства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24564
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 22:07
#30
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Цитата:
Змея Подколодная:
Куда смотрит акимат?

В глаза :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3494
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 23:28
#31
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Цитата:
Змея Подколодная:
(Москва слезам не верит)

Астана слезам не верит - будет не повторим. :lol:
ПС - даю идею для Казахфильма бесплатно. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2024 - 00:31]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
862
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 09:45
#32
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Цитата:
Змея Подколодная:
Мужчины, вы чО, соберитесь

Та мы собранные, не переживайте :lol:
Размножаются все-равно лучше женщины в юбках и с длинными волосами. Но вы продолжайте пожалуйста. Надо же хоть как-то нивелировать последствия развитой медицины.
Вот есть некая глаша, дальнобойщица. В штанах и с короткой стрижкой. Ну и кому она нафиг интересна?
И есть фрося, доярка из хацапетовки. В юбке и с длинными волосами ;-)
Так вот у фроси будет 3+ детей а у глаши один или вовсе ни одного. Профит? Профит.
Во всей этой истории есть один нюанс. Так называемый успешный самец лучше размножается у любого вида животных в том числе и у человека то есть понятно да, это не всегда происходит в одной и той же семье или вообще в семье. А вот так называемая "успешная" самка вида хомо сапиенс размножается хуже чем та, что по прежнему обладает достаточными мозгами чтобы сидеть ровно и рулить втихаря своим мужиком так, чтобы он этого не замечал.
Но вы продолжайте злорадствовать :-) это весьма умилительно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5850
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 12:17
#33
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Торнадо это трактор такой или самосвал?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1726
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 12:24
#34
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Цитата:
Та мы собранные, не переживайте


Не переживаем, ждем, когда вы тапочки в зубах приносить начнете)))

Цитата:
самка
Цитата:
самец
Цитата:
размножается


Если на вашем, на языке приматов, то "размножаться" при желании Фрося и Глаша будут одинаково. И что за стереотип сложился в контексте дальнобойщиц? Посмотрите на Ульяну (если память не изменяет) из Красноярска она) Красотка за рулем большегруза. Да там вагон и маленькая тележка: японки, белоруски, американки. С длинными волосами, раз уж акцент поставили на короткие стрижки) Руки на руле, а там красивый маникюр. В штанах, но это удобно и практично) Кстати, вот у Фроси с доильным аппаратом в руках и резиновых сапогах на ногах дела обстоят не так уж радужно))) Маникюра не видят, педикюра тоже. Косметолог, не, не слышали))) Зато коса до пояса?) И несчастная Фросенька упахивается так (женщина же, как ломовая лошадь, воспетая еще Некрасовым),что ей некогда втихаря рулить своим мужем) Да и сидеть ровно не получится, ей бы выспаться, в 4 утра ж вставать)))
И еще, как правило, Глаша за качество,а вот Фрось, которые за количество -пруд пруди. Таких Фрось потом возле акимата, кричащих, что они одним местом трудятся и дайте им денег))))
А про успешных самцов...., так редеют ваши ряды, ребята))) А после курсов юного бойца забудете вообще, как размножаться) Есть опасение , что отвалится причиндал за ненадобностью))))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15426
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 20.09.24 - 12:28
#35
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Цитата:
saba:
Торнадо это трактор такой или самосвал?

В тиктоке забей. Торнадо работа языком)) куни :lol:
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Страница 3 из 3«123
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