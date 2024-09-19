Отправлено: - 12:24

Та мы собранные, не переживайте

самка

самец

размножается

Цитата:Не переживаем, ждем, когда вы тапочки в зубах приносить начнете)))Цитата:Цитата:Цитата:Если на вашем, на языке приматов, то "размножаться" при желании Фрося и Глаша будут одинаково. И что за стереотип сложился в контексте дальнобойщиц? Посмотрите на Ульяну (если память не изменяет) из Красноярска она) Красотка за рулем большегруза. Да там вагон и маленькая тележка: японки, белоруски, американки. С длинными волосами, раз уж акцент поставили на короткие стрижки) Руки на руле, а там красивый маникюр. В штанах, но это удобно и практично) Кстати, вот у Фроси с доильным аппаратом в руках и резиновых сапогах на ногах дела обстоят не так уж радужно))) Маникюра не видят, педикюра тоже. Косметолог, не, не слышали))) Зато коса до пояса?) И несчастная Фросенька упахивается так (женщина же, как ломовая лошадь, воспетая еще Некрасовым),что ей некогда втихаря рулить своим мужем) Да и сидеть ровно не получится, ей бы выспаться, в 4 утра ж вставать)))И еще, как правило, Глаша за качество,а вот Фрось, которые за количество -пруд пруди. Таких Фрось потом возле акимата, кричащих, что они одним местом трудятся и дайте им денег))))А про успешных самцов...., так редеют ваши ряды, ребята))) А после курсов юного бойца забудете вообще, как размножаться) Есть опасение , что отвалится причиндал за ненадобностью))))