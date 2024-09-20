Отправлено: - 10:51

Мда,развели армяне тётю. А тётя ни такая уж и простая,дядя был замом Лужкова,а нам такие басни про,типа,домохозяйку,рассказывали. Чудес не бывает. Зря она конечно с армянами. А мужинёк дурачок попёрся к кадырову за помощью,а тот на него смотрел как удав на птичкусам себе кирдык прописал.