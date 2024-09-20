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≡ Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на работу сервиса в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50110
Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на работу сервиса в Казахстане
Отправлено: 20.09.24 - 10:51
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Около здания офиса Wildberries 18 сентября произошла перестрелка, погибли два человека. Корреспондент СМИ поинтересовалась, повлияет ли случившееся на работу маркетплейса в Казахстане.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1498
Re: Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на...
Отправлено: 20.09.24 - 10:51
#1
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Мда,развели армяне тётю. А тётя ни такая уж и простая,дядя был замом Лужкова,а нам такие басни про,типа,домохозяйку,рассказывали. Чудес не бывает. Зря она конечно с армянами. А мужинёк дурачок попёрся к кадырову за помощью,а тот на него смотрел как удав на птичку :lol: сам себе кирдык прописал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15425
Re: Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на...
Отправлено: 20.09.24 - 10:58
#2
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Цитата:
Сабыр:

Да, да все СМИ пишут про странное слияние с какой то нищей Ruus по сравнению с валберис компанией. Причём как пишут 80%доли получает Ruus а по 10% Бакальчуки. Похоже отобрали у них компанию.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1700
Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на работу сервиса в Казахстане
Отправлено: 20.09.24 - 11:01
#3
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Цитата:
Vit:
все СМИ

Так уж и все?
Я таких подробностей в тех СМИ, которые читаю, не встречал. Только сообщения о факте развода было и вот сейчас - о стрельбе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15425
Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на работу сервиса в Казахстане
Отправлено: 20.09.24 - 11:06
#4
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Цитата:
Skeptic:
Да полно инфы про это. Уже давно идёт скандал про мутное слияние двух компаний. Развелись и понеслось, мужика жена кинула, скоро и её кинут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15425
Стрельба у офиса Wildberries: повлияет ли случившееся на работу сервиса в Казахстане
Отправлено: 20.09.24 - 11:08
#5
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Разборки богатых. Главное что б мне автоинвертор пришёл который я заказал. А то в первый раз в жизни решил возпользоватся валбересом а там у них в офисах стреляют, убивают друг друга.
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