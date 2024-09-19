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≡ Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50110
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 19.09.24 - 11:38
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В 2025 году в Казахстане снова поднимут цены на автогаз, сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов. Он признал, что на рынке страны имеется дефицит сжиженного нефтяного газа, так как автовладельцы активно переходят на более дешёвое топливо.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5849
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 20.09.24 - 10:10
#15
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И что самое интересное, когда у профильных министров этого же правительства будут спрашивать почему такая большая инфляция, будут приводить в качестве оправдания, что топливо то подорожало,а про то что подорожало по инициативе правительства скромно умолчат! Всё круг замкнулся, таковы методы нашего очень "профессионального и компетентного" правительства! А депутаты, сначала поддержат правительство, а потом будут кричать,"Как же так"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5849
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 20.09.24 - 10:14
#16
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Вообще хотелось бы , чтобы НГ, поговорило уже сейчас с нашими костанайскими депутатами о такой инициативе властей! Будут ли защищать народ, который, как они утверждают их выбрал от такого антинародного правительства?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3536
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 20.09.24 - 10:17
#17
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Цитата:
saba:
тобы НГ, поговорило уже сейчас с нашими костанайскими депутатами о такой инициативе властей! Будут ли защищать народ,

вот, вроде взрослый человек, а в сказки верит...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5849
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 20.09.24 - 10:26
#18
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Цитата:
юля елиссева:
вот

Честно говоря,не очень верю, но хотелось бы послушать, что скажут, ну и будет существовать какая то материальная форма, которую можно зафиксировать. Такой то отказался, такой то сослался на необходимость изучения вопроса и изучает уже два года и т.д.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1700
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 20.09.24 - 10:37
#19
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Цитата:
saba:
что скажут

Что им продиктуют, то они и скажут.
Вы думаете, они посмеют высказать своё личное мнение, которое у них, разумеется, есть?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1700
Цены на автогаз снова поднимут в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 20.09.24 - 10:41
#20
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Цитата:
simkst:
ссыль на инфу можно

Google в помощь. Информации - море.
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