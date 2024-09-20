Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 08:22

Вот видите Уважаемая редакция, то есть вы не видите.

Их оскорбил мой комментарий, который я, осознав это, УДАЛИЛ.

А вот комментарий такой же, который ровно копия моего, висит и абсолютно никого не оскорбляет и нет на него жалоб.

То есть о чем это говорит?

У вас просто идет сговор каких то пользователей против одного.

И так постоянно, много лет.

Потом вам говорят менять правила ради одного, вы меняете в угоду этих 5-10 человек, не думая о том, как бы хотели остальные 7000 с чем то зарегистрированных пользователей по моему..

Меня каждый раз смена правил не удивляет, удивляет, когда прошу я, вы игнорируете.

Когда просят вот эти, одни и те же, вы меняете, будь то фото, ссылки, теперь вот какие то магазины, хотя до этого вы говорили с юристом и говорили ровно наоборот.

Теперь дело доходит до того, что они уговаривают вас меня вообще удалить, то есть неугодных, вы сегодня скажете нет, а завтра?

То есть в вас нашли слабое местечко и долбят в одно и то же место, одним и тем же приемом.

А то они все уйдут!

Ультиматум!

Вот так и живем тут, как в нашем государстве, ровно то же самое..