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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41299
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.24 - 08:10
#6821
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Цитата:
Гога:
однако --это же твой коммент , который ты утром стёр . Но скрин сохранили

Я стер его, а чей остался то?
То есть, я стерев его, оскорбил кого то, а вот этот не оскорбляет?

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41299
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.24 - 08:22
#6822
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот видите Уважаемая редакция, то есть вы не видите.
Их оскорбил мой комментарий, который я, осознав это, УДАЛИЛ.
А вот комментарий такой же, который ровно копия моего, висит и абсолютно никого не оскорбляет и нет на него жалоб.
То есть о чем это говорит?
У вас просто идет сговор каких то пользователей против одного.
И так постоянно, много лет.
Потом вам говорят менять правила ради одного, вы меняете в угоду этих 5-10 человек, не думая о том, как бы хотели остальные 7000 с чем то зарегистрированных пользователей по моему..
Меня каждый раз смена правил не удивляет, удивляет, когда прошу я, вы игнорируете.
Когда просят вот эти, одни и те же, вы меняете, будь то фото, ссылки, теперь вот какие то магазины, хотя до этого вы говорили с юристом и говорили ровно наоборот.
Теперь дело доходит до того, что они уговаривают вас меня вообще удалить, то есть неугодных, вы сегодня скажете нет, а завтра?
То есть в вас нашли слабое местечко и долбят в одно и то же место, одним и тем же приемом.
А то они все уйдут!
Ультиматум!
Вот так и живем тут, как в нашем государстве, ровно то же самое..
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