НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 830 из 831«1...828829830831»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:27
#12436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то уже поднадоела игра в Святых и их рабов.
Ну да, как то это дурно пахнуть начало..
Тут деньги да?
Зачем аы мне про деньги вообще рот открываете?
Я когда то ради денег что то делал вам?
Я когда то ради денег рекламировал что то?
Вы там в редакции с ума что ли посходили, заподозрив меня в корысти?
У вас там вообще ничего человеческого в голове не осталось или как?
Как можно, говорить одно, а потом после разговора с тем, кто пожалел мне скинуть пару тысяч на могилу, вы меняете свое мнение на 180 или 360 градусов?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:33
#12437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И завтра не надо мне говорить, мол не нравится эта площадка и тд и тп, иди в другую, еще раз вопрос, когда вы редакция засомневались во мне?
Когда и почему перестали верить мне?
Если уде пошло недоверие, то повторяюсь, идите туда то, а я туда то.
И не надо тут говорить вскользь, если не доверяете, то гасите мой ник, там раньше заяву надо было писать на три месяца, сейчас не знаю уже, думаю с большим удовольствием подскажете..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:38
#12438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, по моему все.
Ну я так думаю.
Хватает..
Если обидел кого, извиняюсь.
Ничего личного плохого ни к кому не испытываю, ну да, модераторов уважаю, отменная работа!
Василий по моему, кто умер, я так и не смог к нему приехать, да, наверно я такой вот черствый, хотя хотел, но блин, не поехал, это ошибка моя и я ее буду помнить всегда.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:41
#12439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 лет тут!
Да, наверно перегорел.
Наверно стоит пока отойти.
Согласен, форум не потеряет абсолютно ничего, тем более в инсте я птшусь и довольно успешно, меня многие теперь узнают даже на улице.
Но буду да, буду всегда помнить с теплотой и любовью форум НГ.
Просто выговорился сегодня, с кем не бывает..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:44
#12440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вме как говорится, теперь жду объяснения от редакции, конкретно от Тимура Гаыурова, почему он верит юристу, но теперь как оказалось не верит мне, как бкюудто я работаю на Солнечный.
Это очень дико и непрофессионально, говорить, что уже не верит.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:50
#12441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Миролюбова и газету Твой Шанс, которая сделала меня, которая помогла мне купить квартиру в самом центре Костаная и благодаря которой я пришел на этот форум, чтоб сперва отблагодарить, а потом засосало..
Меня сюда.
Да.
Ни капли сожаления!
Ни капли личной неприязни к кому бы то не было тут.
Просто наверно настало время.
Ну да, еще и недоверие Тимура Гафурова, ну ладно, он должен сомневаться в людях, даже в тех, кто 18 лет существует на его форуме..
Помню я его в нулевых сильно боялся, такой статный, красивый и в то же время грозный, он одно слово скажет, и все затухают.
Ольга, царствие ей небесное, так не могла как делал это он..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:56
#12442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, наверно мне пора уходить..

Без наверно :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:00
#12443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще огромное спасибо модератору домовенку, еще блин, забыл, модератора одного, который нравился, Ксении какой то Ребик, этой, блин постоянно забываю, помню только по покойному мужу Каткову и его сарказму типа коммуАнальное хозяйство, да, вроде Галина Каткова, да, та еще женщина, не было бы у меня супруги, предложил бы ей руку и сердце, если б конечно белый конь был..
Модераторы все молодцы, не потому, что меня не стирали, а потому, что они самые что ни на есть профессионалы, психологи, которые должны разбираться в том, как их обходят, как их пользователи обманывают, как подминают понятия и как меняют определенные слова, чтобы обойти их, но модераторы не дремлют тут, раскусывают буквально каждое зернышко в словах..
Модераторы это двигатель.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:00
#12444
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда и почему перестали верить мне?

Потому что ты врешь постоянно :-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:08
#12445
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорову спасибо.
Правильно все таки ты взяв у нас как оно блин, а, интервью, пошел к предпринимателям.
Я тогда еще как то негодовал, но потом и теперь понимаю, все ты делал профессионально, и предприниматели тоже люди, они имеют право так же как и мы.
Просто у меня, который слепо поддерживал одну сторону, я осознал свою ошибку, да, стал врагом народа для многих своих "друзей", потому что поддержал после предпринимателей, но мне просто как то стало не с руки и понял, что ошибался, и мне по фигу, кто там поддержит меня или нет, я главно поддержал предпринимателей
Да, клевали и клюют некоторые меня, но когда я выхожу и требую очередных разборок, никто мне в глаза тут прямо ничего не может сказать.
А как клюю я их тут, мне порой кажется, что весь двор меня боится.
Я решил говорить всё как есть просто..
Да, жестко переговорил со всеми бывшими.
Да, революция пожирает своих героев, это да, правильное изречение, но я не сдамся конечно, но это уж моя история..

[Исправлено: 111, 20.09.2024 - 03:17]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:12
#12446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё думаю, удачи всем.
Если завтра Тимур Гафуров хоть тысячной долей намекнет, что я получил хоть какой то тиын с якобы рекламы, то я все сказал, что хотел думаю.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:19
#12447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, если обидел редакцию, можете меня смело удалить, ник мой, потому что нарушил, не дожидаясь три месяца или месяца или дня..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:22
#12448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
потому что поддержал после предпринимателей

С этого места поподробнее: ты чё, предал своих однополчан и переметнулся к предпринимателям? Ты им чё, свои ключи от шлагбаума подарил? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:23
#12449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
можете меня смело удалить

Пфф, завтра проспишься, скажешь что был пьян, ниче не соображал, и включишь заднюю))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41297
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:26
#12450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще и этот, открыто запугивает со страниц НГ меня судом, Добринцов.
Зачем?
Зачем вообще делать такой грозный вид и пугать через сайт НГ?
Ну делай, делай это в личку.
Зачем пользоваться тем, что якшаешься с администрацией на равных?
Этого тоже не пойму..
Ладно он из за бабок, администрация куда смотрит, решила на самотек все пустить?
Профайл
Страница 830 из 831«1...828829830831»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS