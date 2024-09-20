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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:27
А то уже поднадоела игра в Святых и их рабов.
Ну да, как то это дурно пахнуть начало..
Тут деньги да?
Зачем аы мне про деньги вообще рот открываете?
Я когда то ради денег что то делал вам?
Я когда то ради денег рекламировал что то?
Вы там в редакции с ума что ли посходили, заподозрив меня в корысти?
У вас там вообще ничего человеческого в голове не осталось или как?
Как можно, говорить одно, а потом после разговора с тем, кто пожалел мне скинуть пару тысяч на могилу, вы меняете свое мнение на 180 или 360 градусов?
Ну да, как то это дурно пахнуть начало..
Тут деньги да?
Зачем аы мне про деньги вообще рот открываете?
Я когда то ради денег что то делал вам?
Я когда то ради денег рекламировал что то?
Вы там в редакции с ума что ли посходили, заподозрив меня в корысти?
У вас там вообще ничего человеческого в голове не осталось или как?
Как можно, говорить одно, а потом после разговора с тем, кто пожалел мне скинуть пару тысяч на могилу, вы меняете свое мнение на 180 или 360 градусов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:33
И завтра не надо мне говорить, мол не нравится эта площадка и тд и тп, иди в другую, еще раз вопрос, когда вы редакция засомневались во мне?
Когда и почему перестали верить мне?
Если уде пошло недоверие, то повторяюсь, идите туда то, а я туда то.
И не надо тут говорить вскользь, если не доверяете, то гасите мой ник, там раньше заяву надо было писать на три месяца, сейчас не знаю уже, думаю с большим удовольствием подскажете..
Когда и почему перестали верить мне?
Если уде пошло недоверие, то повторяюсь, идите туда то, а я туда то.
И не надо тут говорить вскользь, если не доверяете, то гасите мой ник, там раньше заяву надо было писать на три месяца, сейчас не знаю уже, думаю с большим удовольствием подскажете..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:38
Да, по моему все.
Ну я так думаю.
Хватает..
Если обидел кого, извиняюсь.
Ничего личного плохого ни к кому не испытываю, ну да, модераторов уважаю, отменная работа!
Василий по моему, кто умер, я так и не смог к нему приехать, да, наверно я такой вот черствый, хотя хотел, но блин, не поехал, это ошибка моя и я ее буду помнить всегда.
Ну я так думаю.
Хватает..
Если обидел кого, извиняюсь.
Ничего личного плохого ни к кому не испытываю, ну да, модераторов уважаю, отменная работа!
Василий по моему, кто умер, я так и не смог к нему приехать, да, наверно я такой вот черствый, хотя хотел, но блин, не поехал, это ошибка моя и я ее буду помнить всегда.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:41
18 лет тут!
Да, наверно перегорел.
Наверно стоит пока отойти.
Согласен, форум не потеряет абсолютно ничего, тем более в инсте я птшусь и довольно успешно, меня многие теперь узнают даже на улице.
Но буду да, буду всегда помнить с теплотой и любовью форум НГ.
Просто выговорился сегодня, с кем не бывает..
Да, наверно перегорел.
Наверно стоит пока отойти.
Согласен, форум не потеряет абсолютно ничего, тем более в инсте я птшусь и довольно успешно, меня многие теперь узнают даже на улице.
Но буду да, буду всегда помнить с теплотой и любовью форум НГ.
Просто выговорился сегодня, с кем не бывает..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:44
Ну и вме как говорится, теперь жду объяснения от редакции, конкретно от Тимура Гаыурова, почему он верит юристу, но теперь как оказалось не верит мне, как бкюудто я работаю на Солнечный.
Это очень дико и непрофессионально, говорить, что уже не верит.
Это очень дико и непрофессионально, говорить, что уже не верит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:50
И да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Миролюбова и газету Твой Шанс, которая сделала меня, которая помогла мне купить квартиру в самом центре Костаная и благодаря которой я пришел на этот форум, чтоб сперва отблагодарить, а потом засосало..
Меня сюда.
Да.
Ни капли сожаления!
Ни капли личной неприязни к кому бы то не было тут.
Просто наверно настало время.
Ну да, еще и недоверие Тимура Гафурова, ну ладно, он должен сомневаться в людях, даже в тех, кто 18 лет существует на его форуме..
Помню я его в нулевых сильно боялся, такой статный, красивый и в то же время грозный, он одно слово скажет, и все затухают.
Ольга, царствие ей небесное, так не могла как делал это он..
Меня сюда.
Да.
Ни капли сожаления!
Ни капли личной неприязни к кому бы то не было тут.
Просто наверно настало время.
Ну да, еще и недоверие Тимура Гафурова, ну ладно, он должен сомневаться в людях, даже в тех, кто 18 лет существует на его форуме..
Помню я его в нулевых сильно боялся, такой статный, красивый и в то же время грозный, он одно слово скажет, и все затухают.
Ольга, царствие ей небесное, так не могла как делал это он..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:56
Цитата:
Без наверно
111:
Да, наверно мне пора уходить..
Да, наверно мне пора уходить..
Без наверно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:00
Еще огромное спасибо модератору домовенку, еще блин, забыл, модератора одного, который нравился, Ксении какой то Ребик, этой, блин постоянно забываю, помню только по покойному мужу Каткову и его сарказму типа коммуАнальное хозяйство, да, вроде Галина Каткова, да, та еще женщина, не было бы у меня супруги, предложил бы ей руку и сердце, если б конечно белый конь был..
Модераторы все молодцы, не потому, что меня не стирали, а потому, что они самые что ни на есть профессионалы, психологи, которые должны разбираться в том, как их обходят, как их пользователи обманывают, как подминают понятия и как меняют определенные слова, чтобы обойти их, но модераторы не дремлют тут, раскусывают буквально каждое зернышко в словах..
Модераторы это двигатель.
Модераторы все молодцы, не потому, что меня не стирали, а потому, что они самые что ни на есть профессионалы, психологи, которые должны разбираться в том, как их обходят, как их пользователи обманывают, как подминают понятия и как меняют определенные слова, чтобы обойти их, но модераторы не дремлют тут, раскусывают буквально каждое зернышко в словах..
Модераторы это двигатель.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:00
Цитата:
Потому что ты врешь постоянно
111:
Когда и почему перестали верить мне?
Когда и почему перестали верить мне?
Потому что ты врешь постоянно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:08
Говорову спасибо.
Правильно все таки ты взяв у нас как оно блин, а, интервью, пошел к предпринимателям.
Я тогда еще как то негодовал, но потом и теперь понимаю, все ты делал профессионально, и предприниматели тоже люди, они имеют право так же как и мы.
Просто у меня, который слепо поддерживал одну сторону, я осознал свою ошибку, да, стал врагом народа для многих своих "друзей", потому что поддержал после предпринимателей, но мне просто как то стало не с руки и понял, что ошибался, и мне по фигу, кто там поддержит меня или нет, я главно поддержал предпринимателей
Да, клевали и клюют некоторые меня, но когда я выхожу и требую очередных разборок, никто мне в глаза тут прямо ничего не может сказать.
А как клюю я их тут, мне порой кажется, что весь двор меня боится.
Я решил говорить всё как есть просто..
Да, жестко переговорил со всеми бывшими.
Да, революция пожирает своих героев, это да, правильное изречение, но я не сдамся конечно, но это уж моя история..
[Исправлено: 111, 20.09.2024 - 03:17]
Правильно все таки ты взяв у нас как оно блин, а, интервью, пошел к предпринимателям.
Я тогда еще как то негодовал, но потом и теперь понимаю, все ты делал профессионально, и предприниматели тоже люди, они имеют право так же как и мы.
Просто у меня, который слепо поддерживал одну сторону, я осознал свою ошибку, да, стал врагом народа для многих своих "друзей", потому что поддержал после предпринимателей, но мне просто как то стало не с руки и понял, что ошибался, и мне по фигу, кто там поддержит меня или нет, я главно поддержал предпринимателей
Да, клевали и клюют некоторые меня, но когда я выхожу и требую очередных разборок, никто мне в глаза тут прямо ничего не может сказать.
А как клюю я их тут, мне порой кажется, что весь двор меня боится.
Я решил говорить всё как есть просто..
Да, жестко переговорил со всеми бывшими.
Да, революция пожирает своих героев, это да, правильное изречение, но я не сдамся конечно, но это уж моя история..
[Исправлено: 111, 20.09.2024 - 03:17]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:12
Ну всё думаю, удачи всем.
Если завтра Тимур Гафуров хоть тысячной долей намекнет, что я получил хоть какой то тиын с якобы рекламы, то я все сказал, что хотел думаю.
Если завтра Тимур Гафуров хоть тысячной долей намекнет, что я получил хоть какой то тиын с якобы рекламы, то я все сказал, что хотел думаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:19
Да, если обидел редакцию, можете меня смело удалить, ник мой, потому что нарушил, не дожидаясь три месяца или месяца или дня..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:22
Цитата:
С этого места поподробнее: ты чё, предал своих однополчан и переметнулся к предпринимателям? Ты им чё, свои ключи от шлагбаума подарил?
111:
потому что поддержал после предпринимателей
потому что поддержал после предпринимателей
С этого места поподробнее: ты чё, предал своих однополчан и переметнулся к предпринимателям? Ты им чё, свои ключи от шлагбаума подарил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:23
Цитата:
Пфф, завтра проспишься, скажешь что был пьян, ниче не соображал, и включишь заднюю))
111:
можете меня смело удалить
можете меня смело удалить
Пфф, завтра проспишься, скажешь что был пьян, ниче не соображал, и включишь заднюю))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 02:26
Еще и этот, открыто запугивает со страниц НГ меня судом, Добринцов.
Зачем?
Зачем вообще делать такой грозный вид и пугать через сайт НГ?
Ну делай, делай это в личку.
Зачем пользоваться тем, что якшаешься с администрацией на равных?
Этого тоже не пойму..
Ладно он из за бабок, администрация куда смотрит, решила на самотек все пустить?
Зачем?
Зачем вообще делать такой грозный вид и пугать через сайт НГ?
Ну делай, делай это в личку.
Зачем пользоваться тем, что якшаешься с администрацией на равных?
Этого тоже не пойму..
Ладно он из за бабок, администрация куда смотрит, решила на самотек все пустить?
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