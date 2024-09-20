Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 01:09

Сидят там такие святые.

Сколько помню, только ради меня редакция всегда и постоянно меняла собственные же правила.

Юристу они смотрю уже не верят, какому то знаменитому.

И все это ради меня.

Я так раскачал эту газету, изначально, с 2006го года, потом ник у меня мулан был, потом цифровые.

И до сих пор качаю.

Но теперь редакция испужалась, время понимаю тяжелое, я наверно как то начал отнимать доход, хотя блин, сыном клянусь, не делал этого в свою выгоду, которую накляузничал миллионе из затобыловки..

Тем более накляузничал в администрации Солнечного..