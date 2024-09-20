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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:38
#12421
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Хорошо что труханул то..
Подсчитал, что сожгут..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:43
#12422
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Зачем мне в личку писать и казаться другом?
Чтобы потом что то использовать против меня?
Ну нормально, я рад за таких "друзей".
Все это было спецом, для прибыли, затобольского магазина..
Эх аы, якобы друзья, это ты у меня в однокашках дружбу предложил и я ответил тем же?
То то..
Просто методы какие то ментовские у некоторых..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:44
#12423
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В Солнечный кто накатал кляузу?
Ну да, я то понял кто, тем более описали этого мужичка, шкнявого как они сказали..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:47
#12424
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Заиеть, я тебе в личку не писал первым, ты мне начал писать, я ответил взаимностью, то есть я поверил тебе.
А потом раз, и в суд подаю.
Поймал меня, да, все нормально, вы такой народ просто..
Это надо понять
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:53
#12425
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Цитата:
111:
кто свастику себе на магазин хотел сделать..

Кто? Неужели директор Солнечного? :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:54
#12426
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Цитата:
111:
Зачем мне в личку писать и казаться другом?

Надеюсь, я тебе не кажусь другом? Если кажусь - то имей ввиду - это не так. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:57
#12427
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.Цитата:
111:
В Солнечный кто накатал кляузу?

Выходит, что ты не знаешь, раз спрашиваешь? А как же ты тогда обвинениями разбрасываешься?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:58
#12428
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Цитата:
111:
Поймал меня, да

А ты что-то делал плохое, за что можно было поймать? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 00:59
#12429
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Да, наверно мне пора уходить..
Этот, даже на похоронах мне не помог, чтобы я от всех форумчан сделал надпись.
Ну чем богаче, тем жаднее, хотя он был там
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:01
#12430
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, я тебе не кажусь другом? Если кажусь - то имей ввиду

А ты мне писал в личку и обсуждал закаты и рассветы со мной?
Или те же цены, где купить что то подешевле, где контрафакт?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:01
#12431
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Или писал мне как сделать селедочки?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:04
#12432
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Тут редакция, которая идет в этот, как его, сдвиг, на поводу у этих миллионеров, меняя правила только из за одного меня, пусть думаю с ними и остается.
Пусть все движется нормально.
Там сколько, месяц дается на удаление ника?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:09
#12433
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Сидят там такие святые.
Сколько помню, только ради меня редакция всегда и постоянно меняла собственные же правила.
Юристу они смотрю уже не верят, какому то знаменитому.
И все это ради меня.
Я так раскачал эту газету, изначально, с 2006го года, потом ник у меня мулан был, потом цифровые.
И до сих пор качаю.
Но теперь редакция испужалась, время понимаю тяжелое, я наверно как то начал отнимать доход, хотя блин, сыном клянусь, не делал этого в свою выгоду, которую накляузничал миллионе из затобыловки..
Тем более накляузничал в администрации Солнечного..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41285
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 01:16
#12434
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Как удалить ник..
Да, постоянно должен всплывать этот вопрос.
Или пасть на колени , перед цензурой против одного человека целому СМИ, у которого десятки тысяч читателей и которое делает правила ради двух трех человек, чтобы опустить того, у кого нет таких оборотов?.
Мне нечего терять как говорится, ни денег, ни прибыли на сайте никогда не делал, смотрю Гафуров по доносам начал сомневаться.
А если сомневается самый самый, в том, что я имею или не имею денег, то значит время пришло.
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