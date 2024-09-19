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≡ Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50108
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 09:33
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В Костанайской области советником стала депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА. Должность настолько непонятная, что она сама не знает, что именно она должна делать. Кроме того, депутат предложила передать центры поддержки семьи в ведение государства.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24551
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 22:07
#30
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Цитата:
Змея Подколодная:
Куда смотрит акимат?

В глаза :lol:
Профайл
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