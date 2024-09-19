Отправлено: - 19:37

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В телеграмме нет Медведева или полторы тысячи телеграммов Соловьева и все что там и тд. В телеге нет официальных источников?

Цитата:О сколько фекалий ты тут выше разлил!Речь про твою новость что выпускают совершивших насилие до суда, и он типа уже одобрен...Ссылки нужны на органы законодательной власти а не на телеграмм, в котором не публикуется такая информация, и первый канал здесь не причем.Лей дальше здесь свою урину, по другому описать это не возможно, раз редакция не реагирует на твои комментарии.