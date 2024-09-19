Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50107
Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Отправлено: 19.09.24 - 11:52
Аким Костанайской области во время визита в Федоровский район разъяснил новый формат социальной ответственности бизнеса: нужно благоустраивать села и создавать условия для удержания в них молодежи. Правильно ли это?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Отправлено: 19.09.24 - 11:52
Если бы Иван Сауэр (директор ТОО "Агрофирма «Родина», кто не знает) рассуждал так же, как проголосовавшие за последний пункт, село, в котором он живёт и работает, было бы умирающим, а не процветающим. Да и агрофирмы его, скорее всего, просто не было бы... Ибо не было бы почвы под ногами. Как нет её в подавляющем большинстве сёл Казахстана.
Re: Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Отправлено: 19.09.24 - 12:27
Тут 3 и 4 вопрос взаимозависимы. По факту сейчас используется 3й вариант, но как-то неофициально и типа добровольно, хотя в законе задекларирован 4й вариант. Но новому инвестору (т.е. человеку который хочет вложить свои деньги в развитие бизнеса в районе) нужно четкое понимание кто, сколько и когда с него будет требовать денег или иных благ. Иначе нельзя адекватно принять решение о вложении в бизнес. А у нас по закону одно, в потом приходит акимат и говорит вот нужно поддержать/построить/ подарить/ скинуться и т.п. (мы как бы никого не заставляем, но если не скинетесь, то мы обидимся).
Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Отправлено: 19.09.24 - 12:29
Цитата:
И самое плохое, что предприниматель не знает кто, когда и с каким запросом (по сумме) придет. Как тут что-то планировать? Потому те кто сталкивались и голосуют за 4й вариант.
[Исправлено: 5555, 19.09.2024 - 13:30]
5555:
И самое плохое, что предприниматель не знает кто, когда и с каким запросом (по сумме) придет. Как тут что-то планировать? Потому те кто сталкивались и голосуют за 4й вариант.
[Исправлено: 5555, 19.09.2024 - 13:30]
Re: Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Отправлено: 19.09.24 - 13:47
Цитата:
...
Здесь вопрос ставится не так.
Аким области "намекает" бизнесу, что тому надо брать пример с агрофирмы Родина, с Сауэра.
То есть - они не должны ждать, когда их попросят поделиться/вложиться "добровольно-принудительно" в проекты, которые власть хочет реализовать, а САМИ инициировали и проекты, и их реализацию, и их дальнейшую эксплуатацию.
И это правильно.
Ибо то, что инициируется государством, как правило, по качеству гроша ломаного не стоит. Потому что система госзакупок на качество ориентируется в стопятидесятую очередь. Не говоря уже о том, сколько из вложений тупо разворовывется "причастными"...
А если предприниматель сам заинтересован в развитии своего села/посёлка/города, он вкладывается от души. Его в первую очередь именно качество интересует.
Ибо оно - гарант того, что объект не начнёт разваливаться через месяц после сдачи и снова придётся вкладываться в его бесконечные ремонты.
При этом объект нельзя эксплуатаровать. То есть, он даже минимально не будет приносить никаких денег.
А когда сам придумал - сам вложился - сам эксплуатируешь или, как минимум - держишь под контролем все эти процессы на всех стадиях...
Тут другое отношение к делу.
Но у нас, к сожалению, подавляющее большинство предпринимателей озабочено только наполнением собственного кармана. А как и чем живут его работники, его не интересует совсем.
Потому у него другие "проблемы" - обеспечить охрану "своего добра", чтобы не воровали,
- давать взятки местным чиновникам, чтобы сильно не беспокоили,
- уклоняться всеми силами от этих самых "добровольно-принудительных" поборов...
...
А эти поборы потому и нескончаемы, что государство не может строить качественно.
Круг замыкается.
5555:
кто, сколько и когда с него будет требовать денег или иных благ
кто, сколько и когда с него будет требовать денег или иных благ
...
Здесь вопрос ставится не так.
Аким области "намекает" бизнесу, что тому надо брать пример с агрофирмы Родина, с Сауэра.
То есть - они не должны ждать, когда их попросят поделиться/вложиться "добровольно-принудительно" в проекты, которые власть хочет реализовать, а САМИ инициировали и проекты, и их реализацию, и их дальнейшую эксплуатацию.
И это правильно.
Ибо то, что инициируется государством, как правило, по качеству гроша ломаного не стоит. Потому что система госзакупок на качество ориентируется в стопятидесятую очередь. Не говоря уже о том, сколько из вложений тупо разворовывется "причастными"...
А если предприниматель сам заинтересован в развитии своего села/посёлка/города, он вкладывается от души. Его в первую очередь именно качество интересует.
Ибо оно - гарант того, что объект не начнёт разваливаться через месяц после сдачи и снова придётся вкладываться в его бесконечные ремонты.
При этом объект нельзя эксплуатаровать. То есть, он даже минимально не будет приносить никаких денег.
А когда сам придумал - сам вложился - сам эксплуатируешь или, как минимум - держишь под контролем все эти процессы на всех стадиях...
Тут другое отношение к делу.
Но у нас, к сожалению, подавляющее большинство предпринимателей озабочено только наполнением собственного кармана. А как и чем живут его работники, его не интересует совсем.
Потому у него другие "проблемы" - обеспечить охрану "своего добра", чтобы не воровали,
- давать взятки местным чиновникам, чтобы сильно не беспокоили,
- уклоняться всеми силами от этих самых "добровольно-принудительных" поборов...
...
А эти поборы потому и нескончаемы, что государство не может строить качественно.
Круг замыкается.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3486
Re: Аким Костанайской области во время визита в Федоровский...
Отправлено: 19.09.24 - 20:20
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать