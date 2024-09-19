Отправлено: - 13:47

5555:

кто, сколько и когда с него будет требовать денег или иных благ

Цитата:...Здесь вопрос ставится не так.Аким области "намекает" бизнесу, что тому надо брать пример с агрофирмы Родина, с Сауэра.То есть - они не должны ждать, когда их попросят поделиться/вложиться "добровольно-принудительно" в проекты, которые власть хочет реализовать, а САМИ инициировали и проекты, и их реализацию, и их дальнейшую эксплуатацию.И это правильно.Ибо то, что инициируется государством, как правило, по качеству гроша ломаного не стоит. Потому что система госзакупок на качество ориентируется в стопятидесятую очередь. Не говоря уже о том, сколько из вложений тупо разворовывется "причастными"...А если предприниматель сам заинтересован в развитии своего села/посёлка/города, он вкладывается от души. Его в первую очередь именно качество интересует.Ибо оно - гарант того, что объект не начнёт разваливаться через месяц после сдачи и снова придётся вкладываться в его бесконечные ремонты.При этом объект нельзя эксплуатаровать. То есть, он даже минимально не будет приносить никаких денег.А когда сам придумал - сам вложился - сам эксплуатируешь или, как минимум - держишь под контролем все эти процессы на всех стадиях...Тут другое отношение к делу.Но у нас, к сожалению, подавляющее большинство предпринимателей озабочено только наполнением собственного кармана. А как и чем живут его работники, его не интересует совсем.Потому у него другие "проблемы" - обеспечить охрану "своего добра", чтобы не воровали,- давать взятки местным чиновникам, чтобы сильно не беспокоили,- уклоняться всеми силами от этих самых "добровольно-принудительных" поборов......А эти поборы потому и нескончаемы, что государство не может строить качественно.Круг замыкается.