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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:13
#12376
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А читают НГ десятки тысяч людей, если не больше.
Так что не надо принижать Нашу Газету.
Это же не по Флуду решается, кто ее читает или нет.
Брать Флуд и судить обо всем СМИ, на основании каких то сплетен в нем, это какая то глуповатая глупость.
Такого больше нигде не слышал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:17
#12377
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Цитата:
Нурбанчик:
Такая информация публикуется на официальных источникпх законодательных органов, а не в телеграмме.

В телеграмме нет Медведева или полторы тысячи телеграммов Соловьева и все что там и тд.
В телеге нет официальных источников?
Врать то зачем?
Тот же Файтербомбер тебе по хлеще скажет об русской военной авиации в десять раз правдивее, потому что он сам из тех кругов, кто непосредственно участвует в войне.
А Риа новости что там, до Канашенкова что дойдет?
Они уже ОФИЦИАЛЬНО уничтожили самолетов и танков на много больше, чем было это в Украине до войны на их же сайтах!
Так что не надо врать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:28
#12378
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Сегодня поддержали отечественного производителя и купили Газумович
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:31
#12379
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А интересно название Сабля, да еще классическая..
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2258
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:37
#12380
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Цитата:
111:
В телеграмме нет Медведева или полторы тысячи телеграммов Соловьева и все что там и тд. В телеге нет официальных источников?

О сколько фекалий ты тут выше разлил! :-o
Речь про твою новость что выпускают совершивших насилие до суда, и он типа уже одобрен...
Ссылки нужны на органы законодательной власти а не на телеграмм, в котором не публикуется такая информация, и первый канал здесь не причем.
Лей дальше здесь свою урину, по другому описать это не возможно, раз редакция не реагирует на твои комментарии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:40
#12381
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Цитата:
Нурбанчик:
О сколько фекалий ты тут выше

Начинается..
Ты зачем читаешь флуд?
Это флуд, говорят о чем хотят и когда хотят, хочешь новости только от Путина или РИА новости, ОФИЦИАЛЬНЫЕ темы на сайте.
Не надо вот, смотреть на флуд и судить обо всей газете, тем более я ратую за то, чтоб Флуд как тему вообще убрать.
Дошло?
Ради твоей психики стараюсь, что то вы после начала войны вообще озверели там, все запрещать хотите..

[Исправлено: 111, 19.09.2024 - 20:41]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:42
#12382
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Цитата:
111: купили Газумович
Че то она не похожа на газумовича. У него колбасы идут в вакумной плёнке. И с фирменой наклейкой)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:46
#12383
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Цитата:
Vit:

image upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:50
#12384
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Между прочим хороша к пиву, само то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41261
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:53
#12385
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Взял сегодня, со скидкой в Городинском, пару штучек нашего, арасайского..
Правда там по 0.45 грамм, или литра.
Нас начали производители дурить..
А вот по 450 взял уже карагандинского производителя, там блин, 0.475 литра, прикольно..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 19:58
#12386
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Татьяна Бакальчук обратилась к мужу
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 20:04
#12387
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А я как раз заказал с валберис авто инвертор. Старый сгорел недавно, послужил мне лет 10 наверно. Интересно придёт или нет из за этих разборок.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 20:06
#12388
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Цитата:
N0name:
Не понял это что?

Культяпка! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 20:19
#12389
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Цитата:
Эл-починно:
Культяпка!

Замолчи тебе приказываю я



:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 20:25
#12390
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Цитата:
maxsaf:

:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 19.09.2024 - 21:25]
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