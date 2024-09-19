А читают НГ десятки тысяч людей, если не больше. Так что не надо принижать Нашу Газету. Это же не по Флуду решается, кто ее читает или нет. Брать Флуд и судить обо всем СМИ, на основании каких то сплетен в нем, это какая то глуповатая глупость. Такого больше нигде не слышал
Нурбанчик: Такая информация публикуется на официальных источникпх законодательных органов, а не в телеграмме.
В телеграмме нет Медведева или полторы тысячи телеграммов Соловьева и все что там и тд. В телеге нет официальных источников? Врать то зачем? Тот же Файтербомбер тебе по хлеще скажет об русской военной авиации в десять раз правдивее, потому что он сам из тех кругов, кто непосредственно участвует в войне. А Риа новости что там, до Канашенкова что дойдет? Они уже ОФИЦИАЛЬНО уничтожили самолетов и танков на много больше, чем было это в Украине до войны на их же сайтах! Так что не надо врать.
111: В телеграмме нет Медведева или полторы тысячи телеграммов Соловьева и все что там и тд. В телеге нет официальных источников?
О сколько фекалий ты тут выше разлил! Речь про твою новость что выпускают совершивших насилие до суда, и он типа уже одобрен... Ссылки нужны на органы законодательной власти а не на телеграмм, в котором не публикуется такая информация, и первый канал здесь не причем. Лей дальше здесь свою урину, по другому описать это не возможно, раз редакция не реагирует на твои комментарии.
Начинается.. Ты зачем читаешь флуд? Это флуд, говорят о чем хотят и когда хотят, хочешь новости только от Путина или РИА новости, ОФИЦИАЛЬНЫЕ темы на сайте. Не надо вот, смотреть на флуд и судить обо всей газете, тем более я ратую за то, чтоб Флуд как тему вообще убрать. Дошло? Ради твоей психики стараюсь, что то вы после начала войны вообще озверели там, все запрещать хотите..
Взял сегодня, со скидкой в Городинском, пару штучек нашего, арасайского.. Правда там по 0.45 грамм, или литра. Нас начали производители дурить.. А вот по 450 взял уже карагандинского производителя, там блин, 0.475 литра, прикольно..
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