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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:23
#12346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
и сразу нашел

Ни модераторы, ни администраторы не должны ходить и перепроверять за каждым пользователем, где он взял эту новость и насколько точно не искажая первоисточник перепечатал. Принимая права на форуме вы принимаете и ответственность. Хотите поделиться новостью - вставляйте и ссылку.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:24
#12347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
. Пришлите в личку номер комментария, где не указаны ссылки.

я модератор или кто? ищите по форуму
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:27
#12348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
я модератор или кто? ищите по форуму

Вы пользователь, который желает пожаловаться на другого пользователя. Алгоритм жалоб для всех един - кнопка пожаловаться на самом комментарии, либо в ЛС администраторам: название темы, номер комментария, или ссылка, и указание, какой пункт по-вашему мнению нарушен.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:55
#12349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Кстати закон о том, чтобы выпускать совершивших насилие до суда, уже одобрен!

Укажите ссылку на источник, в против случае комментарий будет удален.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:58
#12350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn: Ни модераторы, ни администраторы не должны ходить и перепроверять за каждым пользователем, где он взял эту новость и насколько точно не искажая первоисточник перепечатал.
Ути бозе мой! А чем ещё заниматься модератору? Если тяжело, попросите пусть осаободят от модераторства
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:00
#12351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
Вы пользователь, который желает пожаловаться на другого пользователя.


вот и искать не пришлось.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:11
#12352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
Ути бозе мой! А чем ещё заниматься модератору? Если тяжело, попросите пусть осаободят от модераторства

Не вам оценивать, чем еще занимаются наши модераторы помимо проверки сообщений.

Цитата:
N0name:
вот и искать не пришлось.

Да, не пришлось. Другой пользователь прислал в ЛС ссылку.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:23
#12353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
чем еще занимаются наши модераторы помимо проверки сообщений.

Да ничем! чем ...
Цитата:
Rexyn:
помимо проверки сообщений

Если тяжело... ( далее по тексту выше)Цитата:
Rexyn:
Да, не пришлось. Другой пользователь прислал в ЛС ссылку.

теперь ссылки в лс присылаются? буду знать.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:45
#12354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все вопросы о работе администрации сайта присылайте в л/с или в соответствующую ветку.
Здесь отвечать не будем. Достаточно.

Цитата:
N0name:
Если тяжело... ( далее по тексту выше)

Если вас не устраивает работа администрации сайта, вы имеете полное право выбрать другую площадку для дискуссий.
Профайл Посетить вебсайт
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:46
#12355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
теперь ссылки в лс присылаются? буду знать.

Выше вам об этом уже сказали: ссылки на комментарий, в котором есть нарушение надо присылать в ЛС.
Цитата:
Rexyn:
Алгоритм жалоб для всех един - кнопка пожаловаться на самом комментарии, либо в ЛС администраторам: название темы, номер комментария, или ссылка, и указание, какой пункт по-вашему мнению нарушен.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:57
#12356
Комментарий проходит проверку.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:58
#12357
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41243
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 17:41
#12358
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Цитата:
Rexyn:
Укажите ссылку на источник, в против случае комментарий будет удален.

Это же мои слова, какие ссылки?
В правилах Тимур Гафуров, когда вводили ссылки ясно дал понять, что ссылки нужны только на картинки с текстом или текст, который копируешь с картинками или с другого издания.
Или теперь на свои слова надо давать ссылки?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41243
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 17:44
#12359
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Укажите ссылку на источник, в

Вот мой еще комментарий, и сюда ссылку?



Сейчас, в садик за ребенком схожу, там есть и то и другое, только я как то не понимаю, как ссылки давать на почти каждое свое слово теперь пользователи должны?
Допустим в детском саду течет вода, ссылку, в магазине дают бесплатно хлеб, ссылку, и тд и тп?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41243
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 17:48
#12360
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Не нашел этот коммент нигде, вы его ужалили что ли?
Профайл
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