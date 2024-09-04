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≡ "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50106
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 04.09.24 - 19:43
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По мнению Ивана Сауэра, за дутыми и приписанными цифрами стоят конкретные люди. И это не только чиновники. Коллеги по АПК, по его словам, тоже грешат приписками: где-то приукрашивают, где-то пытаются покрасоваться перед акимом, министром или ещё выше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6482
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 04.09.24 - 19:43
#1
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Цитата://Ведь фальсификация – это своего рода госизмена.//

Иван Адамович, конечно среди нас АВТОРИТЕТ, но по вековой умелой привычке ладить с властью и в то же время сказать нужное что присуще его предкам, немножко кривит душой и он сам об ЭТОМ прекрасно знает: - тогда выходит госизменой занимаются и давно УСПЕШНО занимаются сами и гос.служащие, когда осенью после и во время уборки настойчиво "ПРОСЯТ" поднять урожайность, якобы для рейтинга акима и района в целом.
И смею предположить и даже не предполагать , а УТВЕРЖДАТЬ: - об этом знают практически ВСЕ, начиная с Президента и кончая простым сельским акимчиком.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
352
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 04.09.24 - 20:15
#2
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Только в 2024 году в сентябре Президент дал понять, что пора кончать с теми, независимо аким это или другое лицо за их лживую статистику, а проще говоря, пора делянки выдавать для осваивания, например посадка деревьев вокруг крупных и средних городов страны! Глядишь, вся степь станет тайгой непролазной.Так что остается всем, кто согласен с Президентом РК, сдавать писак, фальсификаторов в руки тех, кто ловит, рубит и рассаживает! Другого пути нет и не будет! Вот тогда будет справедливо и честно, чтобы трудяги поняли, что их слышат в гос-ве, а под фальсификаторами горит земля и готовы лопаты!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1552
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 04.09.24 - 20:40
#3
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Цитата:
ACROS:
УСПЕШНО занимаются сами и гос.служащие, когда осенью после и во время уборки настойчиво "ПРОСЯТ" поднять урожайность, якобы для рейтинга акима и района в целом

......в сельском хозяйстве ничего вообще можно сказать не понимаю.
Можите обьяснить каким образом сегодня наши фермеры поднимают урожайность?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6482
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 05.09.24 - 08:01
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не понимаю.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
наши фермеры поднимают урожайность?


Раз вы не понимаете в сельском хозяйстве , то это не значит что вы не можете БЫТЬ министром сельского хозяйства ( шутка-но, в каждой шутке всего лишь доля шутки, остальное правда).
По поводу - ПОДНЯТИЯ урожайности - это МИФ выдуманный НЕСПЕЦИАЛИСТАМИ сельского хозяйства. Наша земля, пашня - это не украинский чернозём где можно СВОБОДНО получать 80-100 ц/га, и даже не краснодаро-ростовские земли где мои коллеги получают по 50-60 ц/га не вкладывая особых средств.
Наши природные возможности( я сужу по своим землям расположенные в 3 зоне Костанайской области, в зоне официально засушливого климата где ежегодная норма осадков 200-225 мм) ограничиваются урожайностью в пределах 8-12 ц/га. Можно конечно и выше с применением химий, удобрении и прочих микро и макро добавок, но тогда СЕБЕСТОИМОСТЬ будет за 100 тенге за килограмм, тогда как реализационная цена начинается от 50 тенге и максимум достигнет 120 ( если ещё и достигнет).
Смысл тогда кормить ПЕРЕКУПЩИКОВ и БАРЫГ от перепродаж именуемых ЗЕРНОТРЕЙДЕРАМИ, работая себе в убыток.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
76
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 05.09.24 - 08:24
#5
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Цитата:
ACROS:
работая себе в убыток.


а почему хлеборобы не занимаются животноводством ? (вертикальная интеграция)

1 кг муки -300 тенге
1 кг свинины - 2500 тенге

[Исправлено: simkst, 05.09.2024 - 09:25]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15409
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 05.09.24 - 08:45
#6
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Цитата:
simkst: 1 кг свинины - 2500 тенге
Свинина харам. Вы не откройте свиноферму у нас. Задушат. Проклянут. Сожгут. Да и гимор заниматься этим. Лучше весной посеял, осенью собрал. Бабки на карман и на Мальдивы отдыхать. Можно домик прикупить. А лохам сказки говорить про убыточность)))
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
76
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 05.09.24 - 08:56
#7
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Цитата:
Vit:
Вы не откройте свиноферму у нас.


Под Карагандой свинокомплекс Волынский



[Исправлено: simkst, 05.09.2024 - 10:05]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15409
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 05.09.24 - 09:26
#8
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Цитата:
simkst:
Да погуглил. Есть свинофермы. Пытаются выйти на рынок Китая. Я давно удевлялся почему мы Китай не закидаем свининой. У нас есть все. Корма для них. Китайцы кушают свинину похлеще украинцев и русских) причём у них этот процесс без отходный. Я тут недавно по тц в китае гулял. Это ржака. Продают все)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16741
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 05.09.24 - 16:39
#9
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Цитата:
Vit:
Свинина харам. Вы не откройте свиноферму у нас. Задушат. Проклянут. Сожгут.

Хватит чушь пороть, лишь бы ляпнуть

Все прилавки забиты Федоровский и карабалыкской свининой с ферм
Разумовича магазины по всей области уже открылись
Там свиная колбаса вплоть для кровяной,ребра и всё остальное.

Свинины валом а конины и баранины нет
Казахстан единственная страна в мире где население употребляет конину в пищу а конины этой нет на прилавках толком а если есть то дорогущая

Парадокс
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
76
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 05.09.24 - 16:48
#10
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Цитата:
abaika95:
Свинины валом
- откорм


Цитата:
abaika95:
конины и баранины нет
- пастбища

Проблема в пастбищах или ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6482
Re: "Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском...
Отправлено: 05.09.24 - 21:51
#11
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Цитата:
abaika95:
конины этой нет на прилавках


Как нет ?? На Зелёном она постоянно в продаже. Если надо свежатины - в радиусе 50 км от города ВСЕГДА и в любое время можно найти согым.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
76
"Нужно жёстко наказывать за приписки в сельском хозяйстве". Фермеры об инициативах Токаева
Отправлено: 19.09.24 - 17:27
#12
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Цитата:
simkst:
а почему хлеборобы не занимаются животноводством ? (вертикальная интеграция) 1 кг муки -300 тенге 1 кг свинины - 2500 тенге


Аким, например, заявил, что недалек тот день, когда всех, кто сейчас только выращивает на ней зерно, заставят заниматься животноводством.

Потому что это жизненная необходимость не только с точки зрения продовольственной безопасности страны, но и просто условие существования сельских районов.
Полеводство - бизнес сезонный, животноводство обеспечивает занятость круглый год. -
Моя точка зрения, раз есть земля, то заводи скотину.

Условно: имеешь 1 000 га - имей и 100 голов скота. 10 000 га - 1 000 голов.
Вот такой некий норматив должен существовать, - рассуждал Аксакалов. - У нас некоторые хозяйства стали от пастбищных угодий отказываться.

Зря они. Будет время, когда им по закону придется заводить животноводство и из своих пахотных земель выделят пастбища...
Жизнь заставит это сделать.



[Исправлено: simkst, 19.09.2024 - 18:28]
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