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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:23
Цитата:
Ни модераторы, ни администраторы не должны ходить и перепроверять за каждым пользователем, где он взял эту новость и насколько точно не искажая первоисточник перепечатал. Принимая права на форуме вы принимаете и ответственность. Хотите поделиться новостью - вставляйте и ссылку.
Гога:
и сразу нашел
и сразу нашел
Ни модераторы, ни администраторы не должны ходить и перепроверять за каждым пользователем, где он взял эту новость и насколько точно не искажая первоисточник перепечатал. Принимая права на форуме вы принимаете и ответственность. Хотите поделиться новостью - вставляйте и ссылку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:24
Цитата:
я модератор или кто? ищите по форуму
Rexyn:
. Пришлите в личку номер комментария, где не указаны ссылки.
. Пришлите в личку номер комментария, где не указаны ссылки.
я модератор или кто? ищите по форуму
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:27
Цитата:
Вы пользователь, который желает пожаловаться на другого пользователя. Алгоритм жалоб для всех един - кнопка пожаловаться на самом комментарии, либо в ЛС администраторам: название темы, номер комментария, или ссылка, и указание, какой пункт по-вашему мнению нарушен.
N0name:
я модератор или кто? ищите по форуму
я модератор или кто? ищите по форуму
Вы пользователь, который желает пожаловаться на другого пользователя. Алгоритм жалоб для всех един - кнопка пожаловаться на самом комментарии, либо в ЛС администраторам: название темы, номер комментария, или ссылка, и указание, какой пункт по-вашему мнению нарушен.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:55
Цитата:
Укажите ссылку на источник, в против случае комментарий будет удален.
111:
Кстати закон о том, чтобы выпускать совершивших насилие до суда, уже одобрен!
Кстати закон о том, чтобы выпускать совершивших насилие до суда, уже одобрен!
Укажите ссылку на источник, в против случае комментарий будет удален.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 15:58
Цитата:
Rexyn: Ни модераторы, ни администраторы не должны ходить и перепроверять за каждым пользователем, где он взял эту новость и насколько точно не искажая первоисточник перепечатал.Ути бозе мой! А чем ещё заниматься модератору? Если тяжело, попросите пусть осаободят от модераторства
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:00
Цитата:
вот и искать не пришлось.
N0name:
Вы пользователь, который желает пожаловаться на другого пользователя.
Вы пользователь, который желает пожаловаться на другого пользователя.
вот и искать не пришлось.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:11
Цитата:
Не вам оценивать, чем еще занимаются наши модераторы помимо проверки сообщений.
Цитата:
Да, не пришлось. Другой пользователь прислал в ЛС ссылку.
N0name:
Ути бозе мой! А чем ещё заниматься модератору? Если тяжело, попросите пусть осаободят от модераторства
Ути бозе мой! А чем ещё заниматься модератору? Если тяжело, попросите пусть осаободят от модераторства
Не вам оценивать, чем еще занимаются наши модераторы помимо проверки сообщений.
Цитата:
N0name:
вот и искать не пришлось.
вот и искать не пришлось.
Да, не пришлось. Другой пользователь прислал в ЛС ссылку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:23
Цитата:
Да ничем! чем ...
Цитата:
Если тяжело... ( далее по тексту выше)Цитата:
теперь ссылки в лс присылаются? буду знать.
Rexyn:
чем еще занимаются наши модераторы помимо проверки сообщений.
чем еще занимаются наши модераторы помимо проверки сообщений.
Да ничем! чем ...
Цитата:
Rexyn:
помимо проверки сообщений
помимо проверки сообщений
Если тяжело... ( далее по тексту выше)Цитата:
Rexyn:
Да, не пришлось. Другой пользователь прислал в ЛС ссылку.
Да, не пришлось. Другой пользователь прислал в ЛС ссылку.
теперь ссылки в лс присылаются? буду знать.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:45
Все вопросы о работе администрации сайта присылайте в л/с или в соответствующую ветку.
Здесь отвечать не будем. Достаточно.
Цитата:
Если вас не устраивает работа администрации сайта, вы имеете полное право выбрать другую площадку для дискуссий.
Здесь отвечать не будем. Достаточно.
Цитата:
N0name:
Если тяжело... ( далее по тексту выше)
Если тяжело... ( далее по тексту выше)
Если вас не устраивает работа администрации сайта, вы имеете полное право выбрать другую площадку для дискуссий.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:46
Цитата:
Выше вам об этом уже сказали: ссылки на комментарий, в котором есть нарушение надо присылать в ЛС.
Цитата:
N0name:
теперь ссылки в лс присылаются? буду знать.
теперь ссылки в лс присылаются? буду знать.
Выше вам об этом уже сказали: ссылки на комментарий, в котором есть нарушение надо присылать в ЛС.
Цитата:
Rexyn:
Алгоритм жалоб для всех един - кнопка пожаловаться на самом комментарии, либо в ЛС администраторам: название темы, номер комментария, или ссылка, и указание, какой пункт по-вашему мнению нарушен.
Алгоритм жалоб для всех един - кнопка пожаловаться на самом комментарии, либо в ЛС администраторам: название темы, номер комментария, или ссылка, и указание, какой пункт по-вашему мнению нарушен.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:57
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 16:58
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 17:41
Цитата:
Это же мои слова, какие ссылки?
В правилах Тимур Гафуров, когда вводили ссылки ясно дал понять, что ссылки нужны только на картинки с текстом или текст, который копируешь с картинками или с другого издания.
Или теперь на свои слова надо давать ссылки?
Rexyn:
Укажите ссылку на источник, в против случае комментарий будет удален.
Укажите ссылку на источник, в против случае комментарий будет удален.
Это же мои слова, какие ссылки?
В правилах Тимур Гафуров, когда вводили ссылки ясно дал понять, что ссылки нужны только на картинки с текстом или текст, который копируешь с картинками или с другого издания.
Или теперь на свои слова надо давать ссылки?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 17:44
Цитата:
Вот мой еще комментарий, и сюда ссылку?
Сейчас, в садик за ребенком схожу, там есть и то и другое, только я как то не понимаю, как ссылки давать на почти каждое свое слово теперь пользователи должны?
Допустим в детском саду течет вода, ссылку, в магазине дают бесплатно хлеб, ссылку, и тд и тп?
Rexyn:
Укажите ссылку на источник, в
Укажите ссылку на источник, в
Вот мой еще комментарий, и сюда ссылку?
Сейчас, в садик за ребенком схожу, там есть и то и другое, только я как то не понимаю, как ссылки давать на почти каждое свое слово теперь пользователи должны?
Допустим в детском саду течет вода, ссылку, в магазине дают бесплатно хлеб, ссылку, и тд и тп?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 17:48
Цитата:
Не нашел этот коммент нигде, вы его ужалили что ли?
Rexyn:
Не нашел этот коммент нигде, вы его ужалили что ли?
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