Отправлено: - 15:58

Rexyn: Ни модераторы, ни администраторы не должны ходить и перепроверять за каждым пользователем, где он взял эту новость и насколько точно не искажая первоисточник перепечатал.

Цитата:Ути бозе мой! А чем ещё заниматься модератору? Если тяжело, попросите пусть осаободят от модераторства