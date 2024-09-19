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≡ Не может забыть аварию - О состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП с костанайским "Альфардом", рассказала его мать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50106
Не может забыть аварию - О состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП с костанайским "Альфардом", рассказала его мать
Отправлено: 19.09.24 - 16:21
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Мальчик проходил лечение в Челябинске, в областной клинической больнице. Там же лечилась его бабушка с переломом таза, её состояние врачи оценивали как тяжёлое. Корреспондент "НГ" спросил маму Демьяна об их состоянии спустя месяц после аварии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15409
Re: Не может забыть аварию - О состоянии мальчика, пострадавшего...
Отправлено: 19.09.24 - 16:21
#1
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Цитата:
Бабушку 26 августа привезли в Костанай, она продолжает лечение дома.

А лечение было бесплатное в РФ? Страховка все таки работает в случаи дтп и причинение здоровье пасажирам?
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