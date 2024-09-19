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≡ "Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали подрядчику, который занимался строительством "Комфортных школ" в Кушмуруне и Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50105
"Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали подрядчику, который занимался строительством "Комфортных школ" в Кушмуруне и Рудном
Отправлено: 19.09.24 - 13:54
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Учредитель ТОО "TopStroyPlast" Алимжан ЖУСУПОВ прислал видео, на котором он стоит перед входом на стройплощадку рудненской школы с плакатом. Этот же плакат он показал корреспонденту сегодня во время встречи в центре Костаная.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1689
Re: "Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали...
Отправлено: 19.09.24 - 13:54
#1
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"...ао школе..." - а по школе
...
"...Жусуповпоказал перписку..." - пробел потерялся
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
705
"Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали подрядчику, который занимался строительством "Комфортных школ" в Кушмуруне и Рудном
Отправлено: 19.09.24 - 14:03
#2
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Цитата:
Skeptic:
"...ао школе..." - а по школе ... "...Жусуповпоказал перписку..." - пробел потерялся

Спасибо, исправили
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
410
Re: "Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали...
Отправлено: 19.09.24 - 14:18
#3
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"очищал котованы" (буква Л потерялась)
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
705
"Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали подрядчику, который занимался строительством "Комфортных школ" в Кушмуруне и Рудном
Отправлено: 19.09.24 - 14:42
#4
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Цитата:
5555:
"очищал котованы" (буква Л потерялась)

Спасибо, исправили
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