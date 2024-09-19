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"Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали подрядчику, который занимался строительством "Комфортных школ" в Кушмуруне и Рудном
"Антариум, верни деньги!" - 45 млн тенге задолжали подрядчику, который занимался строительством "Комфортных школ" в Кушмуруне и Рудном
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