Отправлено: - 10:40

Vit:

Нужно штрафовать фирмы такие как рудненский ГОК потому что женщин не берут на карьерный Белаз.

Vit:

Почему не берут женщин в дорожную полицию?

Vit:

Говорят на автобусах не хватает водителей, тоже выписать штраф автоколонам за гендерное неравенство

Цитата:не берут или нет кадров отученных работать на белазе?вроде была статейка года два назад что женщина на белазе работает в рудномработа тяжелая поэтому женщины туда не стремятся Цитата:опять вопрос не берут или не идут туда? Цитата:тоже работа тяжелая есть же по трудовому кодексу какие то нормы вроде бытипа женщина не может работать точнее не имеет права больше 8 часов на смене итдона как советник акима должна в гос органах выявлять гендерное неравенствотипа почему в отделе образования или соц занятости процент мужчин низкий?что это? мужчин там ущемляют получается?))