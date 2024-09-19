Отправлено: - 10:33

Тимур Гафуров:

Фото из магазинов и сообщения об акциях будем удалять впредь. У всех пользователей. На основании 2.1.8. Нацелены на завуалированную рекламу/антирекламу товаров или услуг.

Цитата:Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?Или правила только для тех, кто хотел бы сэкономить какую то копейку и пойти купить подешевле, они не должны знать ничего?