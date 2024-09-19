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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:33
Цитата:
Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?
Или правила только для тех, кто хотел бы сэкономить какую то копейку и пойти купить подешевле, они не должны знать ничего?
Тимур Гафуров:
Фото из магазинов и сообщения об акциях будем удалять впредь. У всех пользователей. На основании 2.1.8. Нацелены на завуалированную рекламу/антирекламу товаров или услуг.
Фото из магазинов и сообщения об акциях будем удалять впредь. У всех пользователей. На основании 2.1.8. Нацелены на завуалированную рекламу/антирекламу товаров или услуг.
Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?
Или правила только для тех, кто хотел бы сэкономить какую то копейку и пойти купить подешевле, они не должны знать ничего?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:35
Цитата:
Нет.
За эти сутки вы выставили фото из магазинов, что я выкладывал с того года, по одной две в месяц, вы выставили больше и потому из за вас теперь ни фото, ни ценников, но нагрелся на этом один чел, которому мешают Солнечные, да, он поступает как ему велит его бизнес и это правильно, но вы то гавкали себе в убыток получается?
maxsaf:
Это уже результат твоей упертости, а не первопричина
Это уже результат твоей упертости, а не первопричина
Нет.
За эти сутки вы выставили фото из магазинов, что я выкладывал с того года, по одной две в месяц, вы выставили больше и потому из за вас теперь ни фото, ни ценников, но нагрелся на этом один чел, которому мешают Солнечные, да, он поступает как ему велит его бизнес и это правильно, но вы то гавкали себе в убыток получается?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:38
И наших людей, наших небогатых покупателей не интересуют ценники где то в других государствах, потому там и разрешила редакция.
Наших небогатых покупателей интересует здесь и сейчас.
Но вот теперь им нельзя ничего знать.
Пободались со мной, чтобы ограничить доступ им.
Я и с новыми то правилами уживусь, не впервые.
Ладно, найдем темы, о чем говорить, не в первой..
[Исправлено: 111, 19.09.2024 - 11:39]
Наших небогатых покупателей интересует здесь и сейчас.
Но вот теперь им нельзя ничего знать.
Пободались со мной, чтобы ограничить доступ им.
Я и с новыми то правилами уживусь, не впервые.
Ладно, найдем темы, о чем говорить, не в первой..
[Исправлено: 111, 19.09.2024 - 11:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:48
Цитата:
Цены и акции на пиво и водку интересую наших небогатых людей?
111:
Наших небогатых покупателей интересует здесь и сейчас.
Наших небогатых покупателей интересует здесь и сейчас.
Цены и акции на пиво и водку интересую наших небогатых людей?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:50
Цитата:
Правила форума к статьям не имеют отношение
111:
Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?
Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?
Правила форума к статьям не имеют отношение
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:52
Цитата:
Я ниче не выставлял, мне лень ))
Цитата:
Это вообще не понятно, о чем ты.
111:
За эти сутки вы выставили фото из магазинов,
За эти сутки вы выставили фото из магазинов,
Я ниче не выставлял, мне лень ))
Цитата:
111:
но вы то гавкали себе в убыток получается?
но вы то гавкали себе в убыток получается?
Это вообще не понятно, о чем ты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:53
Цитата:
Ещё как интересуют, особенно в темах про выезд на ПМЖ
111:
И наших людей, наших небогатых покупателей не интересуют ценники где то в других государствах,
И наших людей, наших небогатых покупателей не интересуют ценники где то в других государствах,
Ещё как интересуют, особенно в темах про выезд на ПМЖ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:56
Цитата:
А чё ты расстроился, у тебя же целый айфон теперь есть. Или уже конфисковали в качестве улики?))
111:
Я и с новыми то правилами уживусь, не впервые.
Я и с новыми то правилами уживусь, не впервые.
А чё ты расстроился, у тебя же целый айфон теперь есть. Или уже конфисковали в качестве улики?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:01
Цитата:
Нет, акций на спиртное нет, но ты изначально жалобы кидал именно на детский сок, или апять не помнишь?
Ты не со спиртным воевал, ты с любыми акциями так делал
Добринцофф:
Цены и акции на пиво и водку интересую наших небогатых людей?
Цены и акции на пиво и водку интересую наших небогатых людей?
Нет, акций на спиртное нет, но ты изначально жалобы кидал именно на детский сок, или апять не помнишь?
Ты не со спиртным воевал, ты с любыми акциями так делал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:04
Цитата:
Пусть сам ответит, потом выводы делай
maxsaf:
Правила форума к статьям не имеют отношение
Правила форума к статьям не имеют отношение
Пусть сам ответит, потом выводы делай
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:06
Цитата:
Тебе напомнить?
111:
Нет, акций на спиртное нет,
Нет, акций на спиртное нет,
Тебе напомнить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:08
Цитата:
Про сок детский напомни сперва, как ты жаловался
Добринцофф:
Тебе напомнить?
Тебе напомнить?
Про сок детский напомни сперва, как ты жаловался
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11143
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:09
Цитата:
--------Когда это удаленное позже фото появилось во флуде , то никого больше не во флуде .И я посчитал его оскорблением меня .
[Исправлено: Гога, 19.09.2024 - 09:12]
Тимур Гафуров:
На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением. Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.
На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением. Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.
--------Когда это удаленное позже фото появилось во флуде , то никого больше не во флуде .И я посчитал его оскорблением меня .
[Исправлено: Гога, 19.09.2024 - 09:12]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:10
Цитата:
Ты выступил не против только спиртного заметь, ты выступил по поводу всех акций, любых, защитник своего кармана, ты говорю, правильно ради своего кошелька делаешь.
Для тебя покупатели просто источник наживы.
Я говорю не за тебя
Добринцофф:
Тебе напомнить?
Тебе напомнить?
Ты выступил не против только спиртного заметь, ты выступил по поводу всех акций, любых, защитник своего кармана, ты говорю, правильно ради своего кошелька делаешь.
Для тебя покупатели просто источник наживы.
Я говорю не за тебя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:12
Цитата:
Что ты врешь, там сидело 111 человек
Гога:
во флуде .И я посчитал его оскорблением меня
во флуде .И я посчитал его оскорблением меня
Что ты врешь, там сидело 111 человек
-
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