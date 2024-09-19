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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:33
#12271
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Фото из магазинов и сообщения об акциях будем удалять впредь. У всех пользователей. На основании 2.1.8. Нацелены на завуалированную рекламу/антирекламу товаров или услуг.

Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?
Или правила только для тех, кто хотел бы сэкономить какую то копейку и пойти купить подешевле, они не должны знать ничего?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:35
#12272
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Цитата:
maxsaf:
Это уже результат твоей упертости, а не первопричина

Нет.
За эти сутки вы выставили фото из магазинов, что я выкладывал с того года, по одной две в месяц, вы выставили больше и потому из за вас теперь ни фото, ни ценников, но нагрелся на этом один чел, которому мешают Солнечные, да, он поступает как ему велит его бизнес и это правильно, но вы то гавкали себе в убыток получается?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:38
#12273
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И наших людей, наших небогатых покупателей не интересуют ценники где то в других государствах, потому там и разрешила редакция.
Наших небогатых покупателей интересует здесь и сейчас.
Но вот теперь им нельзя ничего знать.
Пободались со мной, чтобы ограничить доступ им.
Я и с новыми то правилами уживусь, не впервые.
Ладно, найдем темы, о чем говорить, не в первой..

[Исправлено: 111, 19.09.2024 - 11:39]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:48
#12274
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Цитата:
111:
Наших небогатых покупателей интересует здесь и сейчас.

Цены и акции на пиво и водку интересую наших небогатых людей?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:50
#12275
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Цитата:
111:
Надеюсь и сами не будете в своих статьях писать о ценниках в магазинах или выкладывать фото?

Правила форума к статьям не имеют отношение
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:52
#12276
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Цитата:
111:
За эти сутки вы выставили фото из магазинов,

Я ниче не выставлял, мне лень ))

Цитата:
111:
но вы то гавкали себе в убыток получается?

Это вообще не понятно, о чем ты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:53
#12277
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Цитата:
111:
И наших людей, наших небогатых покупателей не интересуют ценники где то в других государствах,

Ещё как интересуют, особенно в темах про выезд на ПМЖ ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 10:56
#12278
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Цитата:
111:
Я и с новыми то правилами уживусь, не впервые.

А чё ты расстроился, у тебя же целый айфон теперь есть. Или уже конфисковали в качестве улики?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:01
#12279
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Цитата:
Добринцофф:
Цены и акции на пиво и водку интересую наших небогатых людей?

Нет, акций на спиртное нет, но ты изначально жалобы кидал именно на детский сок, или апять не помнишь?
Ты не со спиртным воевал, ты с любыми акциями так делал
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:04
#12280
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Цитата:
maxsaf:
Правила форума к статьям не имеют отношение

Пусть сам ответит, потом выводы делай
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:06
#12281
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Цитата:
111:
Нет, акций на спиртное нет,

Тебе напомнить? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:08
#12282
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Цитата:
Добринцофф:
Тебе напомнить?

Про сок детский напомни сперва, как ты жаловался
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11143
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:09
#12283
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Цитата:
Тимур Гафуров:
На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением. Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.

--------Когда это удаленное позже фото появилось во флуде , то никого больше не во флуде .И я посчитал его оскорблением меня .

[Исправлено: Гога, 19.09.2024 - 09:12]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:10
#12284
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Цитата:
Добринцофф:
Тебе напомнить?

Ты выступил не против только спиртного заметь, ты выступил по поводу всех акций, любых, защитник своего кармана, ты говорю, правильно ради своего кошелька делаешь.
Для тебя покупатели просто источник наживы.
Я говорю не за тебя
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.09.24 - 11:12
#12285
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Цитата:
Гога:
во флуде .И я посчитал его оскорблением меня

Что ты врешь, там сидело 111 человек
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