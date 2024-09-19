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≡ Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50100
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 09:33
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В Костанайской области советником стала депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА. Должность настолько непонятная, что она сама не знает, что именно она должна делать. Кроме того, депутат предложила передать центры поддержки семьи в ведение государства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 09:33
#1
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Цитата:
Вице-министр культуры и информации РК Евгений КОЧЕТОВ сообщил

Недавно Саба и Эл поднимал тему замов. Совпадение?

Цитата:
сама Капенова не знает, что именно она должна делать.

Не важно, главное чтобы зам знал, что делать :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16741
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:19
#2
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Цитата:
сама Капенова не знает, что именно она должна делать.


классно
тоесть человек год ничего не делает раз не знает и только сейчас решила спросить
понятно что должность нужна для галочки, сверху указка пришла ввести такого советника а что он делать должен не объяснили

только тут больше вопрос к самой Капеновой, а зачем вы согласились занять эту должность если вам ничего о ней не сказали? и вы получается у акима не спрашивали раз сейчас целому вице-министру решили вопрос задать? год просто так числитесь советником а кпд-0
может надо было отказаться все таки? пришел бы другой человек кто более компетентен и знает что ему акиму советовать там
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15404
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:34
#3
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Цитата:
сама Капенова не знает, что именно она должна делать.

Могу подсказать)
Нужно штрафовать фирмы такие как рудненский ГОК потому что женщин не берут на карьерный Белаз. Почему не берут женщин в дорожную полицию? Тоже штраф выписать МВД. Говорят на автобусах не хватает водителей, тоже выписать штраф автоколонам за гендерное неравенство. Такси молодцы там я видел уже женщин, работают. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:39
#4
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Цитата:
abaika95:
а что он делать должен не объяснили

Очевидно, что агитировать женщин на работу шахтерами, на службу в вооружённых силах, мужикам - помогать в детсад нянечкой устроиться, должна топить за одинаковые критерии в спорте и прочие фишки гендерного равенства :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16741
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 10:40
#5
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Цитата:
Vit:
Нужно штрафовать фирмы такие как рудненский ГОК потому что женщин не берут на карьерный Белаз.

не берут или нет кадров отученных работать на белазе?
вроде была статейка года два назад что женщина на белазе работает в рудном
работа тяжелая поэтому женщины туда не стремятся Цитата:
Vit:
Почему не берут женщин в дорожную полицию?

опять вопрос не берут или не идут туда? Цитата:
Vit:
Говорят на автобусах не хватает водителей, тоже выписать штраф автоколонам за гендерное неравенство

тоже работа тяжелая есть же по трудовому кодексу какие то нормы вроде бы
типа женщина не может работать точнее не имеет права больше 8 часов на смене итд

она как советник акима должна в гос органах выявлять гендерное неравенство
типа почему в отделе образования или соц занятости процент мужчин низкий?
что это? мужчин там ущемляют получается?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:43
#6
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Цитата:
Vit:
фирмы такие как рудненский ГОК потому что женщин не берут на карьерный Белаз.

Да, кстати, я не помню ни одну женщину, которая борется за равные права, с плакатом в руках "Хочу за руль БелАЗа" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:44
#7
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Цитата:
abaika95:
женщины туда не стремятся

Они стремятся к зарплатам, как у мужчин, а не к работе, как у мужчин :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24525
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:45
#8
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Цитата:
abaika95:
типа женщина не может работать точнее не имеет права больше 8 часов на смене итд

А мужчина имеет? Чё за несправедливость?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16741
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 10:46
#9
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и вообще почему советник по гендерному равенству женщина?
это намек что женщин у нас мало на госслужбе поэтому следить чтобы их было больше должна женщина?
а разве это не ущемление женской позиции? по сути лоббизм женщин и типа женщина сама по себе ниче не может добиться поэтому целый советник причем женщина должна быть у акима чтобы защищать ее права
мне кажется это оскорбление женщин причем в прямую
советником должен быть мужчина
тогда женщины на госслужбе сразу поднимутся в глазах всего мира как волевые и стойкие управленцы
типа гляди гляди в Костанайской области женщины настолько мощно сидят на должностях что у них даже советник по гендеру мужик
ну дают! уели мужчин) молодцы)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16741
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 10:48
#10
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Цитата:
maxsaf:
Они стремятся к зарплатам, как у мужчин, а не к работе, как у мужчин

ну это западная тема больше
у нас советские еще нормы остались
как женщина работая в офисе на той же должности что и мужчина может получать меньше? нонсенс
а на западе такое еще есть Цитата:
maxsaf:
А мужчина имеет? Чё за несправедливость?)

да мужчина может работать на урановых рудниках а для женщины там вроде бы квоты и по вредности и по тяжкости работы

советская норма что женщина не должна чугуний таскать
даже если может
не должна и все тут)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15404
Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто он и зачем такая должность в акимате Костанайской области?
Отправлено: 19.09.24 - 10:49
#11
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Цитата:
abaika95: тоже работа тяжелая есть же по трудовому кодексу какие то нормы вроде бы
Кстати я видел в Варшаве женщины на автобусах работают. Причём на длиномерах или как их ещё называют гармошки.
На фурах много тоже есть. Кстати на фурах и в Казахстане женщины уже работают, в России, в Беларуси тоже встречал) я их называю любя и ласково "пацанками" Это видимо женщины которые с детского садика с отцами катались на грузовиках вот и приручились к такой работе)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16741
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 10:59
#12
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Цитата:
Vit:
Кстати я видел в Варшаве женщины на автобусах работают. Причём на длиномерах или как их ещё называют гармошки.

и на троллейбусах работают и на трамваях
просто у нас видимо не идут
Цитата:
Vit:
На фурах много тоже есть.

если женщина одна может в степи поменять колесо у огромного вольво то почему бы и нет?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7092
Re: Внештатный советник по вопросам гендерного равенства - кто...
Отправлено: 19.09.24 - 11:15
#13
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подготовит семинар, на котором советникам обещают рассказать, для чего они вообще нужны.
Какой-то нонсенс,назначают чиновников, а после готовят семинар где будут разъяснения по профессии. Есть у меня жуткие сомнения,что с такой специфической должностью обяжут находить консенсус с разными меньшинствами на предмет соблюдения их прав. Возможно будет лоббировать гей-парады на уровне областного акима.
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