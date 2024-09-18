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≡ С песней по странам - В Костанай приехал велопутешественник и оперный певец из Узбекистана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50099
С песней по странам - В Костанай приехал велопутешественник и оперный певец из Узбекистана
Отправлено: 18.09.24 - 21:39
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Вот уже более десяти лет Хурсанд ШЕРОВ занимается велопутешествиями. Причем, в отличие от других, он преодолевает значительные расстояния с песней. Все дело в том, что этот 66-летний житель Ташкента - профессиональный певец.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41164
Re: С песней по странам - В Костанай приехал велопутешественник...
Отправлено: 18.09.24 - 21:39
#1
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Этотне его избили на кантар?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6482
Re: С песней по странам - В Костанай приехал велопутешественник...
Отправлено: 18.09.24 - 22:37
#2
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Цитата:
111:
его избил


Нет, тот был - кыргызом и он был то ли джазовый, то ли рок-исполнитель.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6482
Re: С песней по странам - В Костанай приехал велопутешественник...
Отправлено: 18.09.24 - 22:38
#3
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Цитата://он познакомился с «костанайским соловьем» Арыстаном Курмановым и//

Классный певец - всегда приглашаю его на все свои мероприятия.
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