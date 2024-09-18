Re: "Встал по другую сторону" - Вице-министр культуры...

Отправлено: - 21:42

Ну куда ж мы от России, она вниз и мы за ней..

Хоть новый Казахстан, хоть старый, бегаем и все повторяем за ними, как стать диктатором..