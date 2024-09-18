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≡ "Встал по другую сторону" - Вице-министр культуры и информации в Костанае рассуждал о наказании для журналистов и чиновников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50099
"Встал по другую сторону" - Вице-министр культуры и информации в Костанае рассуждал о наказании для журналистов и чиновников
Отправлено: 18.09.24 - 21:42
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Новые требования к журналистам все больше напоминают поводок, который власти пытаются надеть на СМИ. В результате нам с каждым месяцем все сложнее выстраивать диалог между читателями и властью. Вопросы об этом "НГ" адресовала Евгению Кочетову.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41163
Re: "Встал по другую сторону" - Вице-министр культуры...
Отправлено: 18.09.24 - 21:42
#1
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Ну куда ж мы от России, она вниз и мы за ней..
Хоть новый Казахстан, хоть старый, бегаем и все повторяем за ними, как стать диктатором..
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