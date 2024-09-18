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Вот уже более десяти лет Хурсанд ШЕРОВ занимается велопутешествиями. Причем, в отличие от других, он преодолевает значительные расстояния с песней. Все дело в том, что этот 66-летний житель Ташкента - профессиональный певец.