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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:03
#12181
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У них там землетряски, погибают пацаны тысячами в день, захватывают головные офисы и расстреливают работяг, а они обсуждают мои фото и какую то рекламу с Солнечного..
На свою страну забили..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:04
#12182
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Цитата:
N0name:
а вот это уже оскорбление целой нации и президента в частности

Пользователь указал источник информации. В ответ на мое замечание.
Причем здесь нация и президент?
Профайл Посетить вебсайт
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:05
#12183
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В гостинице Астаны фасовали наркотики на продажу, заявили в МВД
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24488
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:05
#12184
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Цитата:
111:
И тут непонятно шо за магазин

Ага, и чисто случайно все стены солнышком обвешаны :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11142
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:05
#12185
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Далее тоже указывайте. когда сообщаете о новостях. Цитата:

-------Вы прокололись . Молниеносная поддержка
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:06
#12186
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Цитата:
Гога:
Ты можешь хоть где его не всовывать ?

За критику политики Путина морду мне собрался бить?
Видите, какие вы злые и ненавистные.
По мне критикуй Токаева сколько влезет, еще и похвалю.
Может потому, что мы не чувствуем тут себя рабами власти?
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:07
#12187
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пользователь указал источник информации. В ответ на мое замечание. Причем здесь нация и президент?

причем здесь фото президента республики?он является источником информации?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:08
#12188
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Жаль конечно Татьяну


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11142
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:09
#12189
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Цитата:
111:
Путин через Кадырова хочет ее отобрать

--------Больные мысли или где то в миллион км
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:09
#12190
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У них там

у них здесь наркоту в столице фасуют и продают, а они обсуждают Россию, про свою страну забыли
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:11
#12191
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Больные мысли или где то в миллион км

Тем более он обо всем знает и ты решил за это вот, меня ненавидеть?
За эту вот политику войн и махинаций?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:13
#12192
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, проснулись, у них что то в стране происходит, а они обсуждают мою лечебную настойку и ненавистный Солнечный..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:13
#12193
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-------Вы прокололись . Молниеносная поддержка

Я указал пользователю на необходимость подкреплять сообщения о новостях ссылками. В чем проблема?
Цитата:
N0name:
причем здесь фото президента республики?он является источником информации?

Источник указан под фото.
Фото удалил, так как в исходном сообщении его не было.
Профайл Посетить вебсайт
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:14
#12194
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:17
#12195
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Фото удалил, так как в исходном сообщении его не было

закрывайте ветку, иначе шайтан не выгребет :lol:
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