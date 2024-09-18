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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:03
У них там землетряски, погибают пацаны тысячами в день, захватывают головные офисы и расстреливают работяг, а они обсуждают мои фото и какую то рекламу с Солнечного..
На свою страну забили..
На свою страну забили..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:04
Цитата:
Пользователь указал источник информации. В ответ на мое замечание.
Причем здесь нация и президент?
N0name:
а вот это уже оскорбление целой нации и президента в частности
а вот это уже оскорбление целой нации и президента в частности
Пользователь указал источник информации. В ответ на мое замечание.
Причем здесь нация и президент?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:05
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24488
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:05
Цитата:
Ага, и чисто случайно все стены солнышком обвешаны
111:
И тут непонятно шо за магазин
И тут непонятно шо за магазин
Ага, и чисто случайно все стены солнышком обвешаны
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:05
Цитата:
-------Вы прокололись . Молниеносная поддержка
Тимур Гафуров:
Далее тоже указывайте. когда сообщаете о новостях. Цитата:
Далее тоже указывайте. когда сообщаете о новостях. Цитата:
-------Вы прокололись . Молниеносная поддержка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:06
Цитата:
За критику политики Путина морду мне собрался бить?
Видите, какие вы злые и ненавистные.
По мне критикуй Токаева сколько влезет, еще и похвалю.
Может потому, что мы не чувствуем тут себя рабами власти?
Гога:
Ты можешь хоть где его не всовывать ?
Ты можешь хоть где его не всовывать ?
За критику политики Путина морду мне собрался бить?
Видите, какие вы злые и ненавистные.
По мне критикуй Токаева сколько влезет, еще и похвалю.
Может потому, что мы не чувствуем тут себя рабами власти?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:07
Цитата:
причем здесь фото президента республики?он является источником информации?
Тимур Гафуров:
Пользователь указал источник информации. В ответ на мое замечание. Причем здесь нация и президент?
Пользователь указал источник информации. В ответ на мое замечание. Причем здесь нация и президент?
причем здесь фото президента республики?он является источником информации?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:08
Жаль конечно Татьяну
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:09
Цитата:
--------Больные мысли или где то в миллион км
111:
Путин через Кадырова хочет ее отобрать
Путин через Кадырова хочет ее отобрать
--------Больные мысли или где то в миллион км
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:09
Цитата:
у них здесь наркоту в столице фасуют и продают, а они обсуждают Россию, про свою страну забыли
111:
У них там
У них там
у них здесь наркоту в столице фасуют и продают, а они обсуждают Россию, про свою страну забыли
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:11
Цитата:
Тем более он обо всем знает и ты решил за это вот, меня ненавидеть?
За эту вот политику войн и махинаций?
Гога:
Больные мысли или где то в миллион км
Больные мысли или где то в миллион км
Тем более он обо всем знает и ты решил за это вот, меня ненавидеть?
За эту вот политику войн и махинаций?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:13
О, проснулись, у них что то в стране происходит, а они обсуждают мою лечебную настойку и ненавистный Солнечный..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2328
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:13
Цитата:
Я указал пользователю на необходимость подкреплять сообщения о новостях ссылками. В чем проблема?
Цитата:
Источник указан под фото.
Фото удалил, так как в исходном сообщении его не было.
Гога:
-------Вы прокололись . Молниеносная поддержка
-------Вы прокололись . Молниеносная поддержка
Я указал пользователю на необходимость подкреплять сообщения о новостях ссылками. В чем проблема?
Цитата:
N0name:
причем здесь фото президента республики?он является источником информации?
причем здесь фото президента республики?он является источником информации?
Источник указан под фото.
Фото удалил, так как в исходном сообщении его не было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:14
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 20:17
Цитата:
закрывайте ветку, иначе шайтан не выгребет
Тимур Гафуров:
Фото удалил, так как в исходном сообщении его не было
Фото удалил, так как в исходном сообщении его не было
закрывайте ветку, иначе шайтан не выгребет
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