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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 809 из 810«1...807808809810»
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:52
#12121
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:56
#12122
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Цитата:
electro:
Значит будем писать о "цифрочертях". Надеюсь это не затрагивает ваших правил?

На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением.
Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.

Цитата:
maxsaf:
Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл

В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:57
#12123
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Ох, ну что там со сводками..
Кажется тут кто то напился и пристает и пристает пративный...
Тогда давайте о войне уже..
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:59
#12124
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Гога, макс, полюбуйтесь
8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:59
#12125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

А почему вы мое предупреждение стерли, я же процитировал, почему я не буду тут писать, ваши слова?
То есть почему не готов продолжать разговор.
Процитировал вас.

[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 20:01]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:02
#12126
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Цитата:
111:
А почему вы мое предупреждение стерли, я же процитировал, почему я не буду тут писать, ваши слова?

Все это нужно было делать в л/с.
В во Флуде мы сами и напомним, и меры примем.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:05
#12127
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Чей именно ник он исказил этим словом во множественном числе?

Понял, вместо оцифрованного буду писать во множественном числе - номерные.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:06
#12128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Гога, макс, полюбуйтесь

Красотень :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:09
#12129
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Все это нужно было делать в л/с. В во Флуде мы сами и напомним, и меры примем.

Спасибо
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:11
#12130
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Что там за новости, а, вот, Израиль взорвал 10 тысяч мусульман, взорвав их сотовые телефоны..
Хм..
Среди взорвавшихся нет айфонов.
Круто!
Значит меня не взорвут!

[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 20:12]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:13
#12131
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Цитата:
111:
Спасибо

----В очередной раз прогиб засчитан
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11128
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:15
#12132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога(Полноправные пользователи)Откуда:КраснодарРегистрация:06.07.18Сообщений:11127 Флуд и оффтопик (часть 8)Отправлено: 18.09.24 - 16:52#12121Комментарий удален модератором.Как я рад !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:15
#12133
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.

Могу я поинтересоваться, как редакция относится к ЛГБТ сообществу. Вы их поддерживаете или категорически против?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:15
#12134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там еще, взорвался самый защищенный склад боеприпасов в мире, на поле упали обломки БПЛА, поле загорелось и самый современный склад в мире шарахнул так, что землетрясение магнитудой 7 баллов чувствовалось по всему миру..
А взрыв даже увидели инопланетяне из Космоса..
Ни фига себе..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:17
#12135
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Что в мире то творится..
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Страница 809 из 810«1...807808809810»
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