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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:52
Комментарий удален модератором.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:56
Цитата:
На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением.
Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.
Цитата:
В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.
electro:
Значит будем писать о "цифрочертях". Надеюсь это не затрагивает ваших правил?
Значит будем писать о "цифрочертях". Надеюсь это не затрагивает ваших правил?
На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением.
Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.
Цитата:
maxsaf:
Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл
Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл
В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:57
Ох, ну что там со сводками..
Кажется тут кто то напился и пристает и пристает пративный...
Тогда давайте о войне уже..
Кажется тут кто то напился и пристает и пристает пративный...
Тогда давайте о войне уже..
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:59
Гога, макс, полюбуйтесь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 18:59
Цитата:
А почему вы мое предупреждение стерли, я же процитировал, почему я не буду тут писать, ваши слова?
То есть почему не готов продолжать разговор.
Процитировал вас.
[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 20:01]
Тимур Гафуров:
А почему вы мое предупреждение стерли, я же процитировал, почему я не буду тут писать, ваши слова?
То есть почему не готов продолжать разговор.
Процитировал вас.
[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 20:01]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:02
Цитата:
Все это нужно было делать в л/с.
В во Флуде мы сами и напомним, и меры примем.
111:
А почему вы мое предупреждение стерли, я же процитировал, почему я не буду тут писать, ваши слова?
А почему вы мое предупреждение стерли, я же процитировал, почему я не буду тут писать, ваши слова?
Все это нужно было делать в л/с.
В во Флуде мы сами и напомним, и меры примем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:05
Цитата:
Понял, вместо оцифрованного буду писать во множественном числе - номерные.
Тимур Гафуров:
Чей именно ник он исказил этим словом во множественном числе?
Чей именно ник он исказил этим словом во множественном числе?
Понял, вместо оцифрованного буду писать во множественном числе - номерные.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:06
Цитата:
Красотень
electro:
Гога, макс, полюбуйтесь
Гога, макс, полюбуйтесь
Красотень
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:09
Цитата:
Спасибо
Тимур Гафуров:
Все это нужно было делать в л/с. В во Флуде мы сами и напомним, и меры примем.
Все это нужно было делать в л/с. В во Флуде мы сами и напомним, и меры примем.
Спасибо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:11
Что там за новости, а, вот, Израиль взорвал 10 тысяч мусульман, взорвав их сотовые телефоны..
Хм..
Среди взорвавшихся нет айфонов.
Круто!
Значит меня не взорвут!
[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 20:12]
Хм..
Среди взорвавшихся нет айфонов.
Круто!
Значит меня не взорвут!
[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 20:12]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:13
Цитата:
----В очередной раз прогиб засчитан
111:
Спасибо
Спасибо
----В очередной раз прогиб засчитан
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:15
Гога(Полноправные пользователи)Откуда:КраснодарРегистрация:06.07.18Сообщений:11127 Флуд и оффтопик (часть 8)Отправлено: 18.09.24 - 16:52#12121Комментарий удален модератором.Как я рад !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:15
Цитата:
Могу я поинтересоваться, как редакция относится к ЛГБТ сообществу. Вы их поддерживаете или категорически против?
Тимур Гафуров:
В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.
В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.
Могу я поинтересоваться, как редакция относится к ЛГБТ сообществу. Вы их поддерживаете или категорически против?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:15
Что там еще, взорвался самый защищенный склад боеприпасов в мире, на поле упали обломки БПЛА, поле загорелось и самый современный склад в мире шарахнул так, что землетрясение магнитудой 7 баллов чувствовалось по всему миру..
А взрыв даже увидели инопланетяне из Космоса..
Ни фига себе..
А взрыв даже увидели инопланетяне из Космоса..
Ни фига себе..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 19:17
Что в мире то творится..
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