Отправлено: - 18:56

electro:

Значит будем писать о "цифрочертях". Надеюсь это не затрагивает ваших правил?

maxsaf:

Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл

Цитата:На сайте сейчас активно комментирует только один пользователь с ником из цифр. Так что ваш адресат вполне конкретен. И это будет нарушением.Кроме того, если появятся другие пользователи с ником из цифр, то они могут воспринять слово "черт" в свой адрес. И посчитать его оскорблением.Цитата:В данном случае слово "зетники" не похоже ни на один ник пользователей сайта. Оно выражает мнение пользователя о его оппонентах. Оскорблением его назвать нельзя - те, кто поддерживает руководство России, часто используют эту латинскую букву.