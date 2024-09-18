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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:15
Боже, 30 декабря, под Новый Год!
Вот у вас крыша то, как едет, ничего святого под эти праздники, надо говорить только об Украине?
Вот у вас крыша то, как едет, ничего святого под эти праздники, надо говорить только об Украине?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15400
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:16
Цитата:
У меня теперь айфон.
И непросто айфон, а 15 про.
Пивас пью и смотрю на свой айфон.
Сижу на горшке а в руках новенький айфон.
На моем айфоне муха ещё не сидела.
А вы все завидуйте молча)
111: Я всего лишь выиграл там Айфон..Я выиграл айфон.
У меня теперь айфон.
И непросто айфон, а 15 про.
Пивас пью и смотрю на свой айфон.
Сижу на горшке а в руках новенький айфон.
На моем айфоне муха ещё не сидела.
А вы все завидуйте молча)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:25
Цитата:
Ну да, а у зетпатриотов только зависть..
Почему так, нет, чтобы порадоваться вместе?
Vit:
выиграл айфон. У меня теперь айфон.
выиграл айфон. У меня теперь айфон.
Ну да, а у зетпатриотов только зависть..
Почему так, нет, чтобы порадоваться вместе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:40
Я же блогер, да еще с айфоном
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 15:33
Цитата:
по примеру укропатриотов сфоткал бананы ( остальное случайно попало в кадр)
Бананы полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря богатому содержанию калия бананы благоприятно влияют на сердечно- сосудистую систему организма человека, ведь этот минерал отвечает за нормализацию кровяного давления и стабильную работу сердца, за счет чего значительно снижается риск инсульта.
Тимур Гафуров:
кроме того, случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,
кроме того, случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,
по примеру укропатриотов сфоткал бананы ( остальное случайно попало в кадр)
Бананы полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря богатому содержанию калия бананы благоприятно влияют на сердечно- сосудистую систему организма человека, ведь этот минерал отвечает за нормализацию кровяного давления и стабильную работу сердца, за счет чего значительно снижается риск инсульта.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 15:58
Цитата:
--------------чет корзину не вижу
Тимур Гафуров:
ам пиво было в корзине для покупок
ам пиво было в корзине для покупок
--------------чет корзину не вижу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:08
Цитата:
----Сомневаюсь , что когда -нибудь вообще соображаешь ?
111:
перебрал же, написал, не должен был так говорить просто, ну уже не соображал почти..
перебрал же, написал, не должен был так говорить просто, ну уже не соображал почти..
----Сомневаюсь , что когда -нибудь вообще соображаешь ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:10
Цитата:
----Не отошел ещё ? Кто же выставлял ?
111:
Так если я не выставлял, мерещится что ли?
Так если я не выставлял, мерещится что ли?
----Не отошел ещё ? Кто же выставлял ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:12
Цитата:
----Где ?
Тимур Гафуров:
Выше уже пояснил этот момент.
Выше уже пояснил этот момент.
----Где ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:19
Цитата:
----Уважаемая редакция !!! У вас тут люди не себе пишут комменты ?? А потом приходят в себя ??
111:
потом как пришел в себя, стер.
потом как пришел в себя, стер.
----Уважаемая редакция !!! У вас тут люди не себе пишут комменты ?? А потом приходят в себя ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:24
Цитата:
----И как же ты боишься что не прав
111:
И тут непонятно шо за магазин
И тут непонятно шо за магазин
----И как же ты боишься что не прав
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:27
Цитата:
-------Йорик ты , а не блогер и Дискобол
111:
Я же блогер, да еще с айфоном
Я же блогер, да еще с айфоном
-------Йорик ты , а не блогер и Дискобол
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:32
Сколько у меня последователей то, сколько я всего нового внес сюда и смотрю, как меня цитируют, за мной повторяют, кстати Добринцову привет с Уидом, а значит меня тут ценят..
Все таки у меня же айфон с Солнечного
Все таки у меня же айфон с Солнечного
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:35
Цитата:
Поясняю еще раз. Сергей Уткин отвечал на мой вопрос 28 марта 2023 года. По поводу другого фото с алкоголем.
Цитата:
Здесь
Цитата:
Редакция не может проверять, в каком состоянии пользователи пишут комментарии.
Гога:
ам пиво было в корзине для покупок --------------чет корзину не вижу
ам пиво было в корзине для покупок --------------чет корзину не вижу
Поясняю еще раз. Сергей Уткин отвечал на мой вопрос 28 марта 2023 года. По поводу другого фото с алкоголем.
Цитата:
Гога:
----Где ?
----Где ?
Здесь
Цитата:
Гога:
Уважаемая редакция !!! У вас тут люди не себе пишут комменты ?? А потом приходят в себя ??
Уважаемая редакция !!! У вас тут люди не себе пишут комменты ?? А потом приходят в себя ??
Редакция не может проверять, в каком состоянии пользователи пишут комментарии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:39
Цитата:
Цитата:
Не себе?
Надо СЕБЕ?
Гога:
Цитата:
вас тут люди не себе пишут комменты
Не себе?
Надо СЕБЕ?
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