НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 804 из 805«1...802803804805»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:15
#12046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже, 30 декабря, под Новый Год!
Вот у вас крыша то, как едет, ничего святого под эти праздники, надо говорить только об Украине?

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15400
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:16
#12047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Я всего лишь выиграл там Айфон..
Я выиграл айфон.
У меня теперь айфон.
И непросто айфон, а 15 про.
Пивас пью и смотрю на свой айфон.
Сижу на горшке а в руках новенький айфон.
На моем айфоне муха ещё не сидела.
А вы все завидуйте молча) :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:25
#12048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
выиграл айфон. У меня теперь айфон.

Ну да, а у зетпатриотов только зависть..
Почему так, нет, чтобы порадоваться вместе?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:40
#12049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же блогер, да еще с айфоном

Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
937
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 15:33
#12050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
кроме того, случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,


по примеру укропатриотов сфоткал бананы ( остальное случайно попало в кадр)
Бананы полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря богатому содержанию калия бананы благоприятно влияют на сердечно- сосудистую систему организма человека, ведь этот минерал отвечает за нормализацию кровяного давления и стабильную работу сердца, за счет чего значительно снижается риск инсульта.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 15:58
#12051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
ам пиво было в корзине для покупок

--------------чет корзину не вижу :-x
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:08
#12052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
перебрал же, написал, не должен был так говорить просто, ну уже не соображал почти..

----Сомневаюсь , что когда -нибудь вообще соображаешь ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:10
#12053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так если я не выставлял, мерещится что ли?

----Не отошел ещё ? Кто же выставлял ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:12
#12054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Выше уже пояснил этот момент.

----Где ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:19
#12055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
потом как пришел в себя, стер.

----Уважаемая редакция !!! У вас тут люди не себе пишут комменты ?? А потом приходят в себя ?? :lol: :lol: :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:24
#12056
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И тут непонятно шо за магазин

----И как же ты боишься что не прав :lol: :lol: :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:27
#12057
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я же блогер, да еще с айфоном

-------Йорик ты , а не блогер и Дискобол :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:32
#12058
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько у меня последователей то, сколько я всего нового внес сюда и смотрю, как меня цитируют, за мной повторяют, кстати Добринцову привет с Уидом, а значит меня тут ценят..
Все таки у меня же айфон с Солнечного
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:35
#12059
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ам пиво было в корзине для покупок --------------чет корзину не вижу

Поясняю еще раз. Сергей Уткин отвечал на мой вопрос 28 марта 2023 года. По поводу другого фото с алкоголем.
Цитата:
Гога:
----Где ?

Здесь
Цитата:
Гога:
Уважаемая редакция !!! У вас тут люди не себе пишут комменты ?? А потом приходят в себя ??

Редакция не может проверять, в каком состоянии пользователи пишут комментарии.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41106
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 16:39
#12060
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
вас тут люди не себе пишут комменты


Не себе?
Надо СЕБЕ?
Профайл
Страница 804 из 805«1...802803804805»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Гога, Тимур Гафуров, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS