Отправлено: - 15:33

Тимур Гафуров:

кроме того, случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,

Цитата:по примеру укропатриотов сфоткал бананы ( остальное случайно попало в кадр)Бананы полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря богатому содержанию калия бананы благоприятно влияют на сердечно- сосудистую систему организма человека, ведь этот минерал отвечает за нормализацию кровяного давления и стабильную работу сердца, за счет чего значительно снижается риск инсульта.