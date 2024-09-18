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≡ Награждать за видео правонарушения процентом от штрафа предлагают в МВД Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50095
Награждать за видео правонарушения процентом от штрафа предлагают в МВД Казахстана
Отправлено: 18.09.24 - 11:45
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Тех, кто отправит в полицию видеозапись административного правонарушения, предлагается награждать долей от суммы штрафа, который взыщут с нарушителя. В качестве альтернативы могут предоставить различные льготы.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7090
Re: Награждать за видео правонарушения процентом от штрафа...
Отправлено: 18.09.24 - 11:45
#1
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предоставить указанным гражданам различные льготы. 
Грамоту от акима и нагрудной знак отличия "почетный стукач". А если серьезно, тот самый конфликт с цветником у подъезда когда простых людей подвергли штрафу,как раз таки начался с жалобы соседей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15400
Re: Награждать за видео правонарушения процентом от штрафа...
Отправлено: 18.09.24 - 12:09
#2
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Ну по сути вы разрешаите мне купить спец видео фиксатор и встать в городе на проблемном участке и регистрировать нарушение? . Учитывая высокие штрафы, даже вознаграждение в 10 % я разбогатею в миг.
П.С.Всё я побежал покупать камеру. Я буду делать деньги, я буду делать бизнес)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Re: Награждать за видео правонарушения процентом от штрафа...
Отправлено: 18.09.24 - 14:10
#3
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Ну стукачей у нас хватает, с этим не убудет..
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