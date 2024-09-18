Re: Награждать за видео правонарушения процентом от штрафа...

Отправлено: - 12:09

Ну по сути вы разрешаите мне купить спец видео фиксатор и встать в городе на проблемном участке и регистрировать нарушение? . Учитывая высокие штрафы, даже вознаграждение в 10 % я разбогатею в миг.

П.С.Всё я побежал покупать камеру. Я буду делать деньги, я буду делать бизнес)