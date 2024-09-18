Отправлено: - 13:24

Добринцофф:



Что значит настучали-это как было? Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил? А почему удалил?

Цитата:Цитата:Сказал же, не должен был так делать, у тебя там своя правда, как у заинтересованного лица.И не стал мешать что то личное с общественным, просто подумал, что не надо так делать и все, тоже ведь под пивом сюда выклал, потом как пришел в себя, стер.Не время еще и лично там что то говорить, ты хоть и фанатичный зетпатриот, но лично думаю не надо что то там делать и выносить что то, не только с тобой, а и со всеми вамиО, написал с Айфона 15..