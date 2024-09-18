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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:37
Цитата:
Не испужался и не страшно, перебрал же, написал, не должен был так говорить просто, ну уже не соображал почти..
Гога:
Зачем исправил ? А чего испужался ? Страшно
Зачем исправил ? А чего испужался ? Страшно
Не испужался и не страшно, перебрал же, написал, не должен был так говорить просто, ну уже не соображал почти..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:43
Цитата:
Так если я не выставлял, мерещится что ли?
Гога:
Посмотрите фото . А потом ещё доказывать , что не он это выставлял .Смешно .
Посмотрите фото . А потом ещё доказывать , что не он это выставлял .Смешно .
Так если я не выставлял, мерещится что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:44
Как его, как делают лечебную настойку, процесс ее приготовления, путают с рекламой Солнечного, ну это просто трындец.
Молодцы!
Молодцы!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:55
Ладно, может быть дело в том, что у меня айфон в Солнечном?
Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл..
Вот ведь какая зависть..
Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл..
Вот ведь какая зависть..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2310
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:12
Цитата:
Комментарий юриста был не к этому комментарию, там пиво было в корзине для покупок среди других товаров, насколько я помню. Но в любом случае определяющее здесь - комментарий "не связан с осуществлением им предпринимательской деятельности".
Гога:
Какое случайное попадание !!О чем вы ?
Какое случайное попадание !!О чем вы ?
Комментарий юриста был не к этому комментарию, там пиво было в корзине для покупок среди других товаров, насколько я помню. Но в любом случае определяющее здесь - комментарий "не связан с осуществлением им предпринимательской деятельности".
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 933
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:13
Цитата:
Т.е. он снимал витрину с хлебом, а в кадр случайно попали упаковки с пивом?
Ну просто гений фотографии!
Тимур Гафуров:
случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,
случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,
Т.е. он снимал витрину с хлебом, а в кадр случайно попали упаковки с пивом?
Ну просто гений фотографии!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15400
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:20
Цитата:
111:
какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл..
какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:24
Цитата:
Цитата:
Сказал же, не должен был так делать, у тебя там своя правда, как у заинтересованного лица.
И не стал мешать что то личное с общественным, просто подумал, что не надо так делать и все, тоже ведь под пивом сюда выклал, потом как пришел в себя, стер.
Не время еще и лично там что то говорить, ты хоть и фанатичный зетпатриот, но лично думаю не надо что то там делать и выносить что то, не только с тобой, а и со всеми вами
О, написал с Айфона 15..
Добринцофф:
Цитата:
Что значит настучали-это как было? Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил? А почему удалил?
Сказал же, не должен был так делать, у тебя там своя правда, как у заинтересованного лица.
И не стал мешать что то личное с общественным, просто подумал, что не надо так делать и все, тоже ведь под пивом сюда выклал, потом как пришел в себя, стер.
Не время еще и лично там что то говорить, ты хоть и фанатичный зетпатриот, но лично думаю не надо что то там делать и выносить что то, не только с тобой, а и со всеми вами
О, написал с Айфона 15..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:26
А что ты там не заметил, я тебе сразу выслал что ты мне нравишься, на сердечко нажал в инсте?
Замечаешь только свое, рекламу и тд, свою злобу?
Замечаешь только свое, рекламу и тд, свою злобу?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:41
Цитата:
Нет, еще и написал кто то донос в администрацию, не помнишь, кто это такой?
Добринцофф:
тебя там поздравили и всего самого хорошего пожелали.
тебя там поздравили и всего самого хорошего пожелали.
Нет, еще и написал кто то донос в администрацию, не помнишь, кто это такой?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2310
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:50
Цитата:
Выше уже пояснил этот момент.
N0name:
Т.е. он снимал витрину с хлебом, а в кадр случайно попали упаковки с пивом? Ну просто гений фотографии!
Т.е. он снимал витрину с хлебом, а в кадр случайно попали упаковки с пивом? Ну просто гений фотографии!
Выше уже пояснил этот момент.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:53
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:55
И так во всем.
Кто то кажется немного обижен на Солнечный?
Я то тут причем?
Я всего лишь выиграл там Айфон..
Кто то кажется немного обижен на Солнечный?
Я то тут причем?
Я всего лишь выиграл там Айфон..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:02
О, Добринцов за моей женой следит?
Только увидел ее и Амирку
И тут непонятно шо за магазин
[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 15:03]
Только увидел ее и Амирку
И тут непонятно шо за магазин
[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 15:03]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:05
Ого, 7 июля 2023 год..
Всякая всячина..
Это же надо быть таким злым, чтобы рыться по всей всячине из страницы в страницу..
Всякая всячина..
Это же надо быть таким злым, чтобы рыться по всей всячине из страницы в страницу..
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