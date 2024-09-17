По состоянию здоровья я маломобильный человек и окно для меня не просто источник света, но буквально окно в мир. У меня 4-й этаж, вокруг море деревьев, в кронах которых всегда было обилие птиц: воробьи, синицы, сороки, вороны и, конечно, голуби. Читать новость
У меня на участке прямо посередине растет яблоня дичка. Так в этом году ни одного яблочка,воробьи склевали. Тучами слетаются,садятся на это дерево,а рядом я курям сыплю отходы. Правда с курями они не конкурируют,но после,весь загон для них как на ладони, подбирают все что не склевали куры. Кошки не заходят на загон, огорожен сеткой рабицей,кошки не могут преодолеть через такое ограждение
Прошлой осенью было просто нашествие мышей! По территории двора и чердакам разложил более двух сот таблеток ратобор кажется. И только через неделю две присуствие этих гостей прекратилось! каждый день собирали десятками штук! Не смотря на то что вокруг стоит вода, эти серые разбойники всё же расплодились, и опять поперли в жилища челеовека. Опять в ход пошли таблетки! Другого выхода думаю нет! Только делать это нужно вместе с соседями, а так приходится одному это осиливать. Соседи такие, им ничего вообще не надо. Воробьи, да, эти иногда появляются , у курей пошакалить, но думаю к осени они все тут будут! Иёт уборка, а значит идёт пир! Сколько зерна рассыпается везде! И эти санитары его убирают. У меня зимой в отдушину залетают в курятник чтоб вместе с курями отобедать. И главное знают в какое время никто там не появится.
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