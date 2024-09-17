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≡ Куда исчезли воробьи?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50095
Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 14:57
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По состоянию здоровья я маломобильный человек и окно для меня не просто источник света, но буквально окно в мир. У меня 4-й этаж, вокруг море деревьев, в кронах которых всегда было обилие птиц: воробьи, синицы, сороки, вороны и, конечно, голуби.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1009
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 14:57
#1
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Возможно сейчас для них за городом корма больше, и он лучше, вот они и переместились туда. Думаю, зимой наверняка появятся в городе.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
214
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 16:28
#2
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Цитата:
Undead:
Возможно сейчас для них за городом корма больше, и он лучше, вот они и переместились туда. Думаю, зимой наверняка появятся в городе.

Живу в этом доме с 1974 года, но такая ситуация впервые. А возле вас они есть сейчас ?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1680
Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 16:33
#3
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Воробьи...
У меня кошка за всё лето не поймала не только ни одного воробья, но и мышей не видно...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1282
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 16:40
#4
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У меня на окраине они все! Склевали все что можно и нельзя. Ощущение, что со всей области слетелись. И мышей в этом году тьма, полевок, две кошки не справляются
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
214
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 17:01
#5
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Цитата:
Дантист:
Ощущение, что со всей области слетелись
Получается, что они как-то точечно пропали, местами
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7090
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 18:19
#6
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У меня на участке прямо посередине растет яблоня дичка. Так в этом году ни одного яблочка,воробьи склевали. Тучами слетаются,садятся на это дерево,а рядом я курям сыплю отходы. Правда с курями они не конкурируют,но после,весь загон для них как на ладони, подбирают все что не склевали куры. Кошки не заходят на загон, огорожен сеткой рабицей,кошки не могут преодолеть через такое ограждение
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1009
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 20:46
#7
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Цитата:
А возле вас они есть сейчас ?

Парочку видел, недели две назад
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
123
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 17.09.24 - 21:01
#8
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Прошлой осенью было просто нашествие мышей! По территории двора и чердакам разложил более двух сот таблеток ратобор кажется. И только через неделю две присуствие этих гостей прекратилось! каждый день собирали десятками штук! Не смотря на то что вокруг стоит вода, эти серые разбойники всё же расплодились, и опять поперли в жилища челеовека. Опять в ход пошли таблетки! Другого выхода думаю нет! Только делать это нужно вместе с соседями, а так приходится одному это осиливать. Соседи такие, им ничего вообще не надо. Воробьи, да, эти иногда появляются , у курей пошакалить, но думаю к осени они все тут будут! Иёт уборка, а значит идёт пир! Сколько зерна рассыпается везде! И эти санитары его убирают. У меня зимой в отдушину залетают в курятник чтоб вместе с курями отобедать. И главное знают в какое время никто там не появится.




,
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
670
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 18.09.24 - 09:13
#9
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Цитата:
Undead:
Парочку видел, недели две назад

как они выглядели?
тепло хоть одеты?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
214
Re: Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 18.09.24 - 13:32
#10
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Народ резвится, а меня теперь "терзают смутные сомнения " - может возле наших многоэтажек какой-нибудь выброс чего-нибудь ? А так - ну одни подохли, должны же другие прилететь ? А нету...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 18.09.24 - 13:38
#11
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Да все же знают, нацисты тут настроили биолаборатории в КЗ, и теперь НАТО там опыты проводят над воробьями, пытаясь сделать из них боевых воробьев..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15400
Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 18.09.24 - 13:48
#12
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Цитата:
Филипповна:

Воробьи изчезли давно, не вчера. И не только у нас а и в России.
В гуглах вот что пишут
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15400
Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 18.09.24 - 13:50
#13
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Цитата:
111:
пытаясь сделать из них боевых воробьев..

Шутки, шутками, но вроде давно используют насекомых в качестве переносчиков болезней. А в этих биолабороториях не кто не знает чем они там занимаются. Наших туда не пускают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Куда исчезли воробьи?
Отправлено: 18.09.24 - 13:56
#14
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Цитата:
Vit:
Наших туда не пускают.

Там одни украинцы и натовцы, наши воробьев ловят им..
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