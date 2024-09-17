Отправлено: - 16:28

Undead:

Возможно сейчас для них за городом корма больше, и он лучше, вот они и переместились туда. Думаю, зимой наверняка появятся в городе.

Цитата:Живу в этом доме с 1974 года, но такая ситуация впервые. А возле вас они есть сейчас ?