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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:37
#12031
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Цитата:
Гога:
Зачем исправил ? А чего испужался ? Страшно

Не испужался и не страшно, перебрал же, написал, не должен был так говорить просто, ну уже не соображал почти..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:43
#12032
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Цитата:
Гога:
Посмотрите фото . А потом ещё доказывать , что не он это выставлял .Смешно .

Так если я не выставлял, мерещится что ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:44
#12033
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Как его, как делают лечебную настойку, процесс ее приготовления, путают с рекламой Солнечного, ну это просто трындец.
Молодцы!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 12:55
#12034
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Ладно, может быть дело в том, что у меня айфон в Солнечном?
Зетники какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл..
Вот ведь какая зависть..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2310
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:12
#12035
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Цитата:
Гога:
Какое случайное попадание !!О чем вы ?

Комментарий юриста был не к этому комментарию, там пиво было в корзине для покупок среди других товаров, насколько я помню. Но в любом случае определяющее здесь - комментарий "не связан с осуществлением им предпринимательской деятельности".
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
933
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:13
#12036
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Цитата:
Тимур Гафуров:
случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву,

Т.е. он снимал витрину с хлебом, а в кадр случайно попали упаковки с пивом?
Ну просто гений фотографии! :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15400
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:20
#12037
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Цитата:
111:
какие то злые особенно стали после того, как я его выиграл..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:24
#12038
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Что значит настучали-это как было? Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил? А почему удалил?


Сказал же, не должен был так делать, у тебя там своя правда, как у заинтересованного лица.
И не стал мешать что то личное с общественным, просто подумал, что не надо так делать и все, тоже ведь под пивом сюда выклал, потом как пришел в себя, стер.
Не время еще и лично там что то говорить, ты хоть и фанатичный зетпатриот, но лично думаю не надо что то там делать и выносить что то, не только с тобой, а и со всеми вами
О, написал с Айфона 15..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:26
#12039
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А что ты там не заметил, я тебе сразу выслал что ты мне нравишься, на сердечко нажал в инсте?
Замечаешь только свое, рекламу и тд, свою злобу?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:41
#12040
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Цитата:
Добринцофф:
тебя там поздравили и всего самого хорошего пожелали.

Нет, еще и написал кто то донос в администрацию, не помнишь, кто это такой?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2310
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:50
#12041
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Цитата:
N0name:
Т.е. он снимал витрину с хлебом, а в кадр случайно попали упаковки с пивом? Ну просто гений фотографии!

Выше уже пояснил этот момент.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:53
#12042
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Хм.. А где написано что это Солнечный?



[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 14:54]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 13:55
#12043
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И так во всем.
Кто то кажется немного обижен на Солнечный?
Я то тут причем?
Я всего лишь выиграл там Айфон..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:02
#12044
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О, Добринцов за моей женой следит?
Только увидел ее и Амирку



И тут непонятно шо за магазин

[Исправлено: 111, 18.09.2024 - 15:03]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 14:05
#12045
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Ого, 7 июля 2023 год..
Всякая всячина..
Это же надо быть таким злым, чтобы рыться по всей всячине из страницы в страницу..
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