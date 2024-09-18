Отправлено: - 10:12

maxsaf:

Добринцофф: А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?

maxsaf:

Наверное потому что оцифрованный много трафика на сайт приводит, особенно ругачками и провокациями

Цитата:Где именно я писал так?Цитата:Вот уж о чем я меньше всего думаю при жалобах на модерацию - так это о трафике.Напоминаю - если вы говорите о конкретном пользователе, нужно указывать его ник. Искажение ника запрещено. В следующий раз будем удалять.