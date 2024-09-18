НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 802 из 802«1...800801802
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 02:06
#12016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?

Наверное потому что оцифрованный много трафика на сайт приводит, особенно ругачками и провокациями :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.09.2024 - 03:08]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 02:09
#12017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
которым я говорил повесить свастику

Да ты ещё и подстрекатель. :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24478
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 02:12
#12018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но у меня айфон все равно остался!

Скоро его изымут как вещдок, в деле о мошенничестве и незаконной рекламе алкоголя, которую оказывается не ты тут делал, а кто-то под твоим аккаунтом :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 09:01
#12019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где его научили способности одной рукой подливать бензин в костёр и при этом делать вид, что другой рукой он этот же огонь тушит водой?
...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 09:04
#12020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так-то да... Это Украина "мужественно защищается от "агрессора"...
Как хозяин в Вашингтоне скажет, так "защищается".
...

...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 09:10
#12021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного о "неучастии" стран запада в войне против России на территории Украины...
...
Эстонцы жалуются. Устали оне воевать... Кто ж заставляет?
...

...
Поляки продолжают отчаянно сопротивляться формальному вовлечению их в бойню. Неформально оне давно уже там.
...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 09:11
#12022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Британии нашёлся смелый политик, который озвучивает правду о цели запада в войне против России на Украине.
...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5842
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 09:34
#12023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь мы все будем читать только три точки зрения, Марик про Россию,какая она отвратительная, Скептик ,какая Россия прекрасная и сколько всяких малоизвестных людей поддерживают ее на Западе и Максафа с Гогой в их желании уесть любым способом Марика! Ну ещё Абайка иногда прорывается, с желанием уесть абсолютно всех и вся!
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 10:12
#12024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Добринцофф: А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?

Где именно я писал так?

Цитата:
maxsaf:
Наверное потому что оцифрованный много трафика на сайт приводит, особенно ругачками и провокациями

Вот уж о чем я меньше всего думаю при жалобах на модерацию - так это о трафике.
Напоминаю - если вы говорите о конкретном пользователе, нужно указывать его ник. Искажение ника запрещено. В следующий раз будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10048
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 10:30
#12025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Где именно я писал так?

В то время когда все эти так называемые обзоры с фото появились впервые,а обратился к вам,в рубрике "Ваши вопросы редакции и сообществу" Вы сказали что это обзор цен ,а не реклама,к сожалению сейчас уже наверное не найду ссылку,но что мешает Вам ответить сейчас ,является ли рекламой, фото алкогольной продукции из магазина Солнечный,на сайте Нашей газеты?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 11:26
#12026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Гогой в их желании уесть любым способом Марика!

-----Зачем ? Просто не люблю , когда когда врут :-x
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 11:26
#12027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что мешает Вам ответить сейчас ,является ли рекламой, фото алкогольной продукции из магазина Солнечный,на сайте Нашей газеты?

Мы специально консультировались с юристом в области СМИ Сергеем Уткиным по этому вопросу. И получили ответ:
В п.2 ст.2 Закона "О рекламе" сказано, что настоящий Закон не распространяется на объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой информации, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Также в п.1-2) ст.3 указанного Закона приведена дефиниция: реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и ПРИЗВАННАЯ формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации. Комментарий гражданина на сайте, исходя из его контекста, не связан с осуществлением им предпринимательской деятельности, кроме того, случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву, что в соответствии с вышеуказанными нормами Закона приводит к выводу о нераспространении требований о запрете рекламы алкогольной продукции на подобный комментарий.
Профайл Посетить вебсайт
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 11:42
#12028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Перебрал [Исправлено: 111, 18.09.2024 - 09:20]

----Зачем исправил ? А чего испужался ? Страшно стало , что удалять ? Не бойся , у тебя хорошая защита :lol: :lol: :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 11:45
#12029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
кроме того, случайное попадание в кадр

----Какое случайное попадание !!О чем вы ? Посмотрите фото . А потом ещё доказывать , что не он это выставлял .Смешно .
Профайл
Страница 802 из 802«1...800801802
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS