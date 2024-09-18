Немного о "неучастии" стран запада в войне против России на территории Украины... ... Эстонцы жалуются. Устали оне воевать... Кто ж заставляет? ... ... Поляки продолжают отчаянно сопротивляться формальному вовлечению их в бойню. Неформально оне давно уже там. ...
Теперь мы все будем читать только три точки зрения, Марик про Россию,какая она отвратительная, Скептик ,какая Россия прекрасная и сколько всяких малоизвестных людей поддерживают ее на Западе и Максафа с Гогой в их желании уесть любым способом Марика! Ну ещё Абайка иногда прорывается, с желанием уесть абсолютно всех и вся!
maxsaf: Добринцофф: А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?
Где именно я писал так?
Цитата:
maxsaf: Наверное потому что оцифрованный много трафика на сайт приводит, особенно ругачками и провокациями
Вот уж о чем я меньше всего думаю при жалобах на модерацию - так это о трафике. Напоминаю - если вы говорите о конкретном пользователе, нужно указывать его ник. Искажение ника запрещено. В следующий раз будем удалять.
В то время когда все эти так называемые обзоры с фото появились впервые,а обратился к вам,в рубрике "Ваши вопросы редакции и сообществу" Вы сказали что это обзор цен ,а не реклама,к сожалению сейчас уже наверное не найду ссылку,но что мешает Вам ответить сейчас ,является ли рекламой, фото алкогольной продукции из магазина Солнечный,на сайте Нашей газеты?
Добринцофф: что мешает Вам ответить сейчас ,является ли рекламой, фото алкогольной продукции из магазина Солнечный,на сайте Нашей газеты?
Мы специально консультировались с юристом в области СМИ Сергеем Уткиным по этому вопросу. И получили ответ: В п.2 ст.2 Закона "О рекламе" сказано, что настоящий Закон не распространяется на объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой информации, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Также в п.1-2) ст.3 указанного Закона приведена дефиниция: реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и ПРИЗВАННАЯ формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации. Комментарий гражданина на сайте, исходя из его контекста, не связан с осуществлением им предпринимательской деятельности, кроме того, случайное попадание в кадр банок пива не призывает формировать или поддерживать интерес к пиву, что в соответствии с вышеуказанными нормами Закона приводит к выводу о нераспространении требований о запрете рекламы алкогольной продукции на подобный комментарий.
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