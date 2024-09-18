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≡ Ремонт детской больницы в Костанае вновь откладывают на следующий год. Облздрав ждет результаты экспертизы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50091
Ремонт детской больницы в Костанае вновь откладывают на следующий год. Облздрав ждет результаты экспертизы
Отправлено: 18.09.24 - 06:21
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- Работы не ведутся ввиду того, что с подрядчиком расторгнуты договоры, на сегодня этим вопросом полностью занимается антикоррупционная служба, - ответил Джандаев. - Мы также ожидаем результат экспертизы, которая должна определить объемы выполненных работ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6480
Re: Ремонт детской больницы в Костанае вновь откладывают на...
Отправлено: 18.09.24 - 06:21
#1
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Наверное тут "ЗАМЕШАНЫ" большие фамилии, по аналогии типа "Твердохлебов и ЦОН", поэтому волокитят с этим делом: - ведь дело такого масштаба раскрыть - ШЕСТЬ секунд- все документы на виду и все люди на месте.
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