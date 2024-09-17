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≡ Передислокация из "Метрополя" - Куда планируют перевезти центральный ЦОН и его бэк-офисы в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50091
Передислокация из "Метрополя" - Куда планируют перевезти центральный ЦОН и его бэк-офисы в Костанае?
Отправлено: 17.09.24 - 17:28
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Как пояснили «НГ» сегодня, 17 сентября, в пресс-службе НАО ГК «Правительство для граждан», в здание департамента юстиции по Костанайской области переедут архив, управления земельного кадастра и технического обследования.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
982
Re: Передислокация из "Метрополя" - Куда планируют...
Отправлено: 17.09.24 - 17:28
#1
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Цитата:
Здание по своей инфраструктуре и доступности не отвечает потребностям для оказания качественных госуслуг населению.



Дошло наконец-то)))
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
172
Re: Передислокация из "Метрополя" - Куда планируют...
Отправлено: 17.09.24 - 18:01
#2
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Цитата:
В частности, не хватает парковочных мест, нет возможности для расширения.

Источник:

А то там парковочных мест до фига и больше... Ждем пробок по этому адресу, а не по Тауэльсиздику
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41075
Re: Передислокация из "Метрополя" - Куда планируют...
Отправлено: 17.09.24 - 18:56
#3
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Тех, кто раннее перевел ЦОН в этот Шанырак, следовало бы пересажать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6480
Re: Передислокация из "Метрополя" - Куда планируют...
Отправлено: 18.09.24 - 06:17
#4
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Цитата:
111:
кто раннее перевел ЦОН в этот Шанырак, следовало бы пересажать


Архимеда, что ли ??
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