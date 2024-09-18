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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:12
Это вообще атас..
Блин, беда в том, что не знаю, на что способны те, с кем раньше в личке нормально общался, разговаривал.
Теперь как у Путина, нож в спину..
Блин, беда в том, что не знаю, на что способны те, с кем раньше в личке нормально общался, разговаривал.
Теперь как у Путина, нож в спину..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:15
Эх вы, предприниматели, только о деньгах и думаете, как раньше то было, вспомни, как в личке общались..
Блин и теперь, кляуза, что я не должен получать айфон, потому что... Что????
Блин и теперь, кляуза, что я не должен получать айфон, потому что... Что????
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:17
Как же зетпатриоты, которым я говорил повесить свастику на лоб или магазин, опустились..
Нет ничего святого..
Нет ничего святого..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:18
Цитата:
Цитата:
Это не просто ценник,а реклама алкоголя.
111:
Что я там выложил, ценник?
Что я там выложил, ценник?
Цитата:
111:
Это запрещено правилами?
Это запрещено правилами?
Это не просто ценник,а реклама алкоголя.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:21
Даже не могут вразумительно ответить, что по спиртному, что по доносам..
То есть меня начали обвинять просто так, в том, что я есть..
Ну в Солнечном это все же сознаюсь, круто..
То есть меня начали обвинять просто так, в том, что я есть..
Ну в Солнечном это все же сознаюсь, круто..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:22
Цитата:
Ну да рекламируешь,тебе что ещё фото скинуть?
Что значит настучали-это как было?
Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил?
А почему удалил?
111:
До чего дошло, на меня настучали в Солнечном и обвинили в том, что я рекламирую их продукцию в НГ..
До чего дошло, на меня настучали в Солнечном и обвинили в том, что я рекламирую их продукцию в НГ..
Ну да рекламируешь,тебе что ещё фото скинуть?
Что значит настучали-это как было?
Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил?
А почему удалил?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:22
Вопрос, зачем?
Жить я вам там что ли мешаю или вы должны сами разобраться!
Жить я вам там что ли мешаю или вы должны сами разобраться!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:24
Так почему удалил?Ты не стесняйся пост то хороший ,тебя там поздравили и всего самого хорошего пожелали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:26
Мда..
Ну это мои коллеги, могу ли я на них при случае настучать?
Нет, я буду самым последним, ну как типа опушенцы.
Я нет, ни прикаком раскладе не стану стучать на коллег по форуму, это пипец будет просто, и за это меня , если настучу, надо будет опустить..
Меня..
Ну это мои коллеги, могу ли я на них при случае настучать?
Нет, я буду самым последним, ну как типа опушенцы.
Я нет, ни прикаком раскладе не стану стучать на коллег по форуму, это пипец будет просто, и за это меня , если настучу, надо будет опустить..
Меня..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:29
Мда уш..
Не знаю, правильно ли это стучать на коллег, блин, хорошо что айфон ошибки иногда исправляет
Не знаю, правильно ли это стучать на коллег, блин, хорошо что айфон ошибки иногда исправляет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:30
Вот так вот, я теперь знаю, от кого меч в спину будет в первую очередь, если что..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:31
И у меня Айфон!
Я тут имею право высказаться!
Я тут имею право высказаться!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:31
Кстати ты хоть раз видел что бы солнечный у себя в инстаграмме алкоголь рекламировал,там даже близко такого нет,они рекламирую всё что угодно ,ни никогда не увидишь даже ценник с алкоголем,потому что законы знают и понимают что за это огромный штраф прилетит.
А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?
А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:33
Что, настучали Солнечному?
Но у меня айфон все равно остался!
Но у меня айфон все равно остался!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:33
Цитата:
Но не все и не всегда
111:
блин, хорошо что айфон ошибки иногда исправляет
блин, хорошо что айфон ошибки иногда исправляет
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