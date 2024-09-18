Отправлено: - 00:22

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До чего дошло, на меня настучали в Солнечном и обвинили в том, что я рекламирую их продукцию в НГ..

Цитата:Ну да рекламируешь,тебе что ещё фото скинуть?Что значит настучали-это как было?Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил?А почему удалил?