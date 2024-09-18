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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:12
#11971
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Это вообще атас..
Блин, беда в том, что не знаю, на что способны те, с кем раньше в личке нормально общался, разговаривал.
Теперь как у Путина, нож в спину..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:15
#11972
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Эх вы, предприниматели, только о деньгах и думаете, как раньше то было, вспомни, как в личке общались..
Блин и теперь, кляуза, что я не должен получать айфон, потому что... Что????
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:17
#11973
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Как же зетпатриоты, которым я говорил повесить свастику на лоб или магазин, опустились..
Нет ничего святого..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:18
#11974
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Цитата:
111:
Что я там выложил, ценник?

Цитата:
111:
Это запрещено правилами?


Это не просто ценник,а реклама алкоголя.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:21
#11975
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Даже не могут вразумительно ответить, что по спиртному, что по доносам..
То есть меня начали обвинять просто так, в том, что я есть..
Ну в Солнечном это все же сознаюсь, круто..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:22
#11976
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Цитата:
111:
До чего дошло, на меня настучали в Солнечном и обвинили в том, что я рекламирую их продукцию в НГ..

Ну да рекламируешь,тебе что ещё фото скинуть?
Что значит настучали-это как было?
Ты наверное про тот пост с инстаграмма солнечного который ты сначала разместил здесь ,а потом удалил?
А почему удалил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:22
#11977
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Вопрос, зачем?
Жить я вам там что ли мешаю или вы должны сами разобраться!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:24
#11978
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Так почему удалил?Ты не стесняйся пост то хороший ,тебя там поздравили и всего самого хорошего пожелали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:26
#11979
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Мда..
Ну это мои коллеги, могу ли я на них при случае настучать?
Нет, я буду самым последним, ну как типа опушенцы.
Я нет, ни прикаком раскладе не стану стучать на коллег по форуму, это пипец будет просто, и за это меня , если настучу, надо будет опустить..
Меня..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:29
#11980
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Мда уш..
Не знаю, правильно ли это стучать на коллег, блин, хорошо что айфон ошибки иногда исправляет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:30
#11981
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Вот так вот, я теперь знаю, от кого меч в спину будет в первую очередь, если что..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:31
#11982
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И у меня Айфон!
Я тут имею право высказаться!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:31
#11983
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Кстати ты хоть раз видел что бы солнечный у себя в инстаграмме алкоголь рекламировал,там даже близко такого нет,они рекламирую всё что угодно ,ни никогда не увидишь даже ценник с алкоголем,потому что законы знают и понимают что за это огромный штраф прилетит.
А здесь главред вот эту откровенную рекламу алкоголя называет обзором цен,интересно почему?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:33
#11984
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Что, настучали Солнечному?
Но у меня айфон все равно остался!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.09.24 - 00:33
#11985
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Цитата:
111:
блин, хорошо что айфон ошибки иногда исправляет

Но не все и не всегда :lol:
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