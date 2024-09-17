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≡ Дома, машины и даже алкоголь - Налог на роскошь предлагают ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50090
Дома, машины и даже алкоголь - Налог на роскошь предлагают ввести в Казахстане
Отправлено: 17.09.24 - 20:59
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Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал в Мажилисе 17 сентября 2024 года проект нового Налогового кодекса. Документом вводится налог на роскошь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11075
Дома, машины и даже алкоголь - Налог на роскошь предлагают ввести в Казахстане
Отправлено: 17.09.24 - 20:59
#1
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**дополнительное обложение акцизом алкогольной продукции стоимостью свыше 500 тыс. тенге/ литр** . И много такой продукции завозится ?

[Исправлено: Гога, 17.09.2024 - 19:34]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1676
Re: Дома, машины и даже алкоголь - Налог на роскошь предлагают...
Отправлено: 17.09.24 - 21:46
#2
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Цитата:
Гога:

...
Тут главное - декларация "добрых" намерений. Нужно заявить, что у нас есть налог на роскошь. А то, что он никакого практического смысла не несёт - дело стопятидесятое.
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