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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 00:08
Цитата:
------а тут уже казах .Определись уже как - то
111:---твой коммент Отправлено: 15.09.24 - 22:18#11874
Потому что я русский
Потому что я русский
------а тут уже казах .Определись уже как - то
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 11:33
Цитата:
это путин устами токаева намекает что если украина будет дальше в курске наступать путин кинет ядерку))
потому что путин уже всех задолбал и в том числе россиян своими пустыми угрозами и красными линиями и ему никто уже не верит и не воспринимает всерьез
пустобрех
пришлось через ближайших союзников уже пугать
завтра батька тоже что-нибудь вкинет эдакое))
давайте объективно
война вскрыла то что никто бы никто не увидел
тотальное воровство, разгильдяйство, беспомощность и не профессионализм российской армии, властей и населения
если в армии такой бардак значит и в фсб такой же бардак значит и в ракетных ядерных частях то же самое
очковтирательство и воздуханство)
все ракеты давно уже попилены и распроданы в кндр
и путину ничего не остается как просто пугать всех красными линями которые кончаются у него где то на сахалине)
maxsaf:
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества
это путин устами токаева намекает что если украина будет дальше в курске наступать путин кинет ядерку))
потому что путин уже всех задолбал и в том числе россиян своими пустыми угрозами и красными линиями и ему никто уже не верит и не воспринимает всерьез
пустобрех
пришлось через ближайших союзников уже пугать
завтра батька тоже что-нибудь вкинет эдакое))
давайте объективно
война вскрыла то что никто бы никто не увидел
тотальное воровство, разгильдяйство, беспомощность и не профессионализм российской армии, властей и населения
если в армии такой бардак значит и в фсб такой же бардак значит и в ракетных ядерных частях то же самое
очковтирательство и воздуханство)
все ракеты давно уже попилены и распроданы в кндр
и путину ничего не остается как просто пугать всех красными линями которые кончаются у него где то на сахалине)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 12:22
Цитата:
Да, я не выкладывал это на форуме, о чем это ты?
Гога:
Но я их не выкладывал на форуме,
Но я их не выкладывал на форуме,
Да, я не выкладывал это на форуме, о чем это ты?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 12:59
Цитата:
111:
я не выкладывал это на форуме,
я не выкладывал это на форуме,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 13:01
Цитата:
-----а это чьи комменты ??
111:
я не выкладывал это на форуме
я не выкладывал это на форуме
-----а это чьи комменты ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 13:26
Цитата:
Их то нет на форуме
Гога:
это чьи комменты ??
это чьи комменты ??
Их то нет на форуме
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 13:54
Цитата:
---Ну ты смешной А откуда и чьи эти скрины ?
111:
Их то нет на форуме
Их то нет на форуме
---Ну ты смешной А откуда и чьи эти скрины ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 18:23
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 18:33
Цитата:
Из лесу вестимо..
Гога:
откуда и чьи эти скрины ?
откуда и чьи эти скрины ?
Из лесу вестимо..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24468
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 19:15
Цитата:
Ой, позорник, ну так нагло врать - это уже говорит о полном отсутствии совести.
111:
Из лесу вестимо..
Из лесу вестимо..
Ой, позорник, ну так нагло врать - это уже говорит о полном отсутствии совести.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 20:08
Цитата:
---Это тоже не ты
111:
Из лесу вестимо..
Из лесу вестимо..
---Это тоже не ты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 20:18
Цитата:
----Это тоже не ты ?
111:
Да, я не выкладывал это на форуме, о чем это ты?
Да, я не выкладывал это на форуме, о чем это ты?
----Это тоже не ты ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 20:30
Цитата:
Это было не на общем форуме, путать то тупо не надо, и там нет рекламы, вы там с ума посходили что ли с зетпатриотом, что эту крень развел?
Гога:
Это тоже не ты
Это тоже не ты
Это было не на общем форуме, путать то тупо не надо, и там нет рекламы, вы там с ума посходили что ли с зетпатриотом, что эту крень развел?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 20:43
Цитата:
---- Что это ещё за ---общий форум ? Есть ещё частный ?
111:**--- О , сколько нам открытий чудных готовит эта голова !!
***Это было не на общем форуме,
***Это было не на общем форуме,
---- Что это ещё за ---общий форум ? Есть ещё частный ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 21:07
Цитата:
Кстати главный вопрос, где на твоих фото спиртное?
Что это ещё за ---общий форум ? Есть ещё частный ?
Кстати главный вопрос, где на твоих фото спиртное?
-
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