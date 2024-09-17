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Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? - Перевозчик принёс фото и документы пострадавшей в аварии на встречу с госорганами в Костанае
Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? - Перевозчик принёс фото и документы пострадавшей в аварии на встречу с госорганами в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50087
Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? - Перевозчик принёс фото и документы пострадавшей в аварии на встречу с госорганами в Костанае
Отправлено: 17.09.24 - 15:02
Юрий ТКАЧУК считает, что полиция и другие госорганы плохо выявляют и наказывают таксистов, которые перевозят людей через границу РК и РФ с нарушениями. Об этом он заявил на обсуждении проблемы в палате предпринимателей "Атамекен"
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1497
Re: Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? -...
Отправлено: 17.09.24 - 15:02
А ещё эти Альфарды обманывают,говорят Камри будет,а подъезжает это зло на колесах и начинается "братишка сломался" и тд,а у тебя самолет и некогда уже искать др вариант и человек едет на свой страх и риск. Запретите этих убийц и беспредельщиков!
Re: Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? -...
Отправлено: 17.09.24 - 15:08
--***2) Без нарушения ПДД останавливать машины нельзя** ---просто смешно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16734
Re: Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? -...
Отправлено: 17.09.24 - 15:10
Цитата:
ну че? где все наши правдоборцы кто тут в 2020 году за перекупов кто на площади стоял орал заступался? есть что сказать?
еще тогда было понятно что перекупы тупо за свой карман и право беспредельничить выступают
революционеры хреновы
в итоге имеем что всех этих перекупов с их десятками альфардов легализовали
и вот они гробят наших граждан
еще раз напоминаю всем нашим домаорщенным либералам, демократам любитям митингов и народных вольеизвляний
не все кто выходит на площадь орать это НАРОД требующий спрвделивости
в 90 случаев из 100 это титушки либо ОПГ либо олигархата либо еще других различных структур кто тупо топит за свои бабки и выгоду
а вы тут их в СМИ и на форуме защищаете.
Цитата:
детские какието отговорки
больше похоже на то что полиция в доле и тупо отмазывает альфардистов и их владельцев
если полиция вдруг не в курсе
ну мало ли вдруг они не разбираются в вопросе которым занимаются (неожиданно?)
альфардисты часто идут колонной по 5-6 машин друг за другом
часто это машины одного валдельца а за рулем наемники
первая машина идущая на трассе предупреждает всех остальных где патруль или где что случилось
водилы постоянно на созвоне и на связи между собой потому что реально боятся попасть
водила действительно просит пассажиров сказать что все они родственнники или друзья и просто едут в район на одной машине если вдруг остановят
пассажирам естественно не хочется чтобы сейчас их на трассе оставили и поэтому говорят все чтоыб быстрее попасть домой.
что мешает полиции сопроводить эти альфарды? ну доедь ты с ними до района
погляди где и кого он высаживает
дальше уже спокойно можешь общаться с этими пассажирами и те уже дома выдадут все по полочкам, сколько заплатили, по какому номеру вызывали итд
и что мешает оперу в штатском вызвать себе альфард
поехать с ним на трассу там его тормозит рейд, опер спокойно грузит доказательствами оплаты и перевозки и всё
дальше они уже сами шухерится начнут
полиции это не интерсно? или работать не хотят просто?
а может реально в доле? прокуратуре бы и этот вопрос надо проверить
у нас ездят праворульных из других государств. За 2023-2024 годы сколько у нас людей погибло только от "Альфардов"?
ну че? где все наши правдоборцы кто тут в 2020 году за перекупов кто на площади стоял орал заступался? есть что сказать?
еще тогда было понятно что перекупы тупо за свой карман и право беспредельничить выступают
революционеры хреновы
в итоге имеем что всех этих перекупов с их десятками альфардов легализовали
и вот они гробят наших граждан
еще раз напоминаю всем нашим домаорщенным либералам, демократам любитям митингов и народных вольеизвляний
не все кто выходит на площадь орать это НАРОД требующий спрвделивости
в 90 случаев из 100 это титушки либо ОПГ либо олигархата либо еще других различных структур кто тупо топит за свои бабки и выгоду
а вы тут их в СМИ и на форуме защищаете.
Цитата:
Нелегальные перевозчики подговаривают своих пассажиров
Чтобы те не признавались в том, что они заказали такси и что водитель оказывает им услугу перевозки. Это также осложняет привлечение к ответственности.
Чтобы те не признавались в том, что они заказали такси и что водитель оказывает им услугу перевозки. Это также осложняет привлечение к ответственности.
детские какието отговорки
больше похоже на то что полиция в доле и тупо отмазывает альфардистов и их владельцев
если полиция вдруг не в курсе
ну мало ли вдруг они не разбираются в вопросе которым занимаются (неожиданно?)
альфардисты часто идут колонной по 5-6 машин друг за другом
часто это машины одного валдельца а за рулем наемники
первая машина идущая на трассе предупреждает всех остальных где патруль или где что случилось
водилы постоянно на созвоне и на связи между собой потому что реально боятся попасть
водила действительно просит пассажиров сказать что все они родственнники или друзья и просто едут в район на одной машине если вдруг остановят
пассажирам естественно не хочется чтобы сейчас их на трассе оставили и поэтому говорят все чтоыб быстрее попасть домой.
что мешает полиции сопроводить эти альфарды? ну доедь ты с ними до района
погляди где и кого он высаживает
дальше уже спокойно можешь общаться с этими пассажирами и те уже дома выдадут все по полочкам, сколько заплатили, по какому номеру вызывали итд
и что мешает оперу в штатском вызвать себе альфард
поехать с ним на трассу там его тормозит рейд, опер спокойно грузит доказательствами оплаты и перевозки и всё
дальше они уже сами шухерится начнут
полиции это не интерсно? или работать не хотят просто?
а может реально в доле? прокуратуре бы и этот вопрос надо проверить
Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? - Перевозчик принёс фото и документы пострадавшей в аварии на встречу с госорганами в Костанае
Отправлено: 17.09.24 - 15:11
---Ошибся
[Исправлено: Гога, 17.09.2024 - 13:12]
[Исправлено: Гога, 17.09.2024 - 13:12]
Сколько у нас людей погибло от "Альфардов"? - Перевозчик принёс фото и документы пострадавшей в аварии на встречу с госорганами в Костанае
Отправлено: 17.09.24 - 15:14
Цитата:
---В точку !
abaika95:
полиции это не интерсно? или работать не хотят просто?
полиции это не интерсно? или работать не хотят просто?
---В точку !
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