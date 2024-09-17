Отправлено: - 15:10

у нас ездят праворульных из других государств. За 2023-2024 годы сколько у нас людей погибло только от "Альфардов"?



Нелегальные перевозчики подговаривают своих пассажиров



Чтобы те не признавались в том, что они заказали такси и что водитель оказывает им услугу перевозки. Это также осложняет привлечение к ответственности.



Цитата:ну че? где все наши правдоборцы кто тут в 2020 году за перекупов кто на площади стоял орал заступался? есть что сказать?еще тогда было понятно что перекупы тупо за свой карман и право беспредельничить выступаютреволюционеры хреновыв итоге имеем что всех этих перекупов с их десятками альфардов легализовалии вот они гробят наших гражданеще раз напоминаю всем нашим домаорщенным либералам, демократам любитям митингов и народных вольеизвлянийне все кто выходит на площадь орать это НАРОД требующий спрвделивостив 90 случаев из 100 это титушки либо ОПГ либо олигархата либо еще других различных структур кто тупо топит за свои бабки и выгодуа вы тут их в СМИ и на форуме защищаете.Цитата:детские какието отговоркибольше похоже на то что полиция в доле и тупо отмазывает альфардистов и их владельцевесли полиция вдруг не в курсену мало ли вдруг они не разбираются в вопросе которым занимаются (неожиданно?)альфардисты часто идут колонной по 5-6 машин друг за другомчасто это машины одного валдельца а за рулем наемникипервая машина идущая на трассе предупреждает всех остальных где патруль или где что случилосьводилы постоянно на созвоне и на связи между собой потому что реально боятся попастьводила действительно просит пассажиров сказать что все они родственнники или друзья и просто едут в район на одной машине если вдруг остановятпассажирам естественно не хочется чтобы сейчас их на трассе оставили и поэтому говорят все чтоыб быстрее попасть домой.что мешает полиции сопроводить эти альфарды? ну доедь ты с ними до районапогляди где и кого он высаживаетдальше уже спокойно можешь общаться с этими пассажирами и те уже дома выдадут все по полочкам, сколько заплатили, по какому номеру вызывали итди что мешает оперу в штатском вызвать себе альфардпоехать с ним на трассу там его тормозит рейд, опер спокойно грузит доказательствами оплаты и перевозки и всёдальше они уже сами шухерится начнутполиции это не интерсно? или работать не хотят просто?а может реально в доле? прокуратуре бы и этот вопрос надо проверить