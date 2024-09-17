НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 796 из 796«1...794795796
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 00:08
#11926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Потому что я русский
---твой коммент Отправлено: 15.09.24 - 22:18#11874
------а тут уже казах .Определись уже как - то ;-) :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16734
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 11:33
#11927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества

это путин устами токаева намекает что если украина будет дальше в курске наступать путин кинет ядерку))

потому что путин уже всех задолбал и в том числе россиян своими пустыми угрозами и красными линиями и ему никто уже не верит и не воспринимает всерьез
пустобрех
пришлось через ближайших союзников уже пугать
завтра батька тоже что-нибудь вкинет эдакое))



давайте объективно
война вскрыла то что никто бы никто не увидел
тотальное воровство, разгильдяйство, беспомощность и не профессионализм российской армии, властей и населения
если в армии такой бардак значит и в фсб такой же бардак значит и в ракетных ядерных частях то же самое
очковтирательство и воздуханство)
все ракеты давно уже попилены и распроданы в кндр
и путину ничего не остается как просто пугать всех красными линями которые кончаются у него где то на сахалине)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41018
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 12:22
#11928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Но я их не выкладывал на форуме,

Да, я не выкладывал это на форуме, о чем это ты?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 12:59
#11929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
я не выкладывал это на форуме,

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 13:01
#11930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
я не выкладывал это на форуме

-----а это чьи комменты ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41018
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 13:26
#11931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
это чьи комменты ??

Их то нет на форуме
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11070
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 13:54
#11932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Их то нет на форуме

---Ну ты смешной :lol: :lol: :lol: А откуда и чьи эти скрины ?
Профайл
Страница 796 из 796«1...794795796
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS